Семин: футболисты сборной России, игравшие на ЧМ-2018, вышли на новый для себя уровень

Россияне завершили выступление на турнире поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от команды Хорватии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Все российские футболисты, принимавшие участие в домашнем чемпионате мира, стали сильнее и вышли после этого турнира на новый для себя уровень. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от команды Хорватии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3. В составе сборной России голы забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов отличились Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101).

"Мы должны признать успешным выступление сборной России на этом чемпионате мира, команда показала высокий боевой дух и была в состоянии соперничать по ходу турнира с любой сборной, - сказал Семин. - Но самым важным считаю то, что нам нужно сейчас осознать, какую роль в жизни наших людей занимает футбол. Наша национальная сборная была прекрасна на этом чемпионате. Мы на этих хороших эмоциях должны четко и ясно представлять, что футбол - это великая игра, которой нужно уделять много внимания для развития".

"Если говорить про команду, то все ребята на этом турнире вышли на новый для себя уровень, в противодействии с очень сильными соперниками они поняли, куда идет футбол, как развивается, - продолжил собеседник ТАСС. - И они все стали сильнее. Я думаю, что после этого чемпионата на нашу сборную перестанут вываливать весь негатив, который присутствовал еще месяц назад. Футбол ощутит поддержку".

После матча защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. "Считаю, никогда не нужно спешить с такими заявлениями", - сказал Семин. "Но раз он принял такое решение, как и Саша Самедов (полузащитник "Спартака" объявил о завершении карьеры в сборной России - прим. ТАСС), то нужно их поблагодарить", - добавил тренер.