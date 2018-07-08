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Власти: ЧМ по футболу поможет Самаре сделать качественный рывок в развитии спорта
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"Самара-Арена" приняла четыре матча группового этапа турнира, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала

САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Проведение матчей чемпионата мира по футболу поможет Самарской области сделать качественный рывок в развитии спорта. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности вице-губернатора региона Александр Фетисов.

7 июля в Самаре прошел заключительный для города матч чемпионата мира, в котором сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира. Ранее "Самара-Арена" приняла четыре матча группового этапа и игру 1/8 финала.

"Главный итог чемпионата мира - это гостеприимность самарских людей. Помимо всего построенного, важна была человеческая реакция, ведь потому что потом складывается от этого впечатление о том или ином месте, ведь бывает, что все хорошо, а с тобой разговаривают через губу. Но наши люди удивительно гостеприимны, и анализ прошедших матчей все это показывает. Приезжали тысячи болельщиков, многие из них были из Латинской Америки, они сами по себе эмоциональны, летели через несколько океанов, но ни одной конфликтной ситуации с ними зафиксировано не было", - заявил Фетисов.

"Всегда все было доброжелательно независимо от поколения, - продолжил он. - Иностранные болельщики приезжали сюда с какими-то консервативными ожиданиями о России. Я общался с австралийцем, взрослым человеком, который спросил о том, когда он увидит улицу, по которой ходят медведи. Другие болельщики спрашивали, где в городе размещены ракетные установки".

Фетисов подчеркнул, что Самаре удалось развеять мифы о России. "Мы сталкивались с их чувством настороженности, но потом все проходило, Самаре удалось развеять мифы о России. Англичане, побывавшие здесь, считают, что это лучший чемпионат мира в истории, они говорят, что много где были, но нигде такой встречи не было, и это связано с колоссальным качеством. Наша спортивная инфраструктура сделана на совесть, качественно на долгие годы, это поможет региону сделать колоссальный рывок в развитии спорта", - сказал Фетисов.

По официальным данным, за время чемпионата мира Самару посетили более 230 тысяч иностранных болельщиков. "Надо быть реалистами, такого туристического потока, к сожалению, не будет, поэтому сейчас надо развивать событийный туризм, мы должны предпринять шаги в построении туристической инфраструктуры, потому что отели сейчас обеспечены полностью. Появилось огромное количество гостиниц, хостелов, проблем в размещении нет, но мы отстаем в создании туристической инфраструктуры, связанных с Волгой, пляжами, природой, здесь нужна работа по строительству современных баз отдыха. Также мы будем развивать наши выигрышные преимущества", - отметил собеседник агентства.

Трансформация инфраструктуры под ДЮСШ не потребует заоблачных трат

По мнению Фетисова, в ближайшее время необходимо выстроить тренировочный процесс и логистику на основе детскою-юношеских спортивных школ. "Обсуждается создание детских центров, эта система будет охватывать все возрасты, ребят будут вести и передавать, что будет содействовать росту спортивного мастерства и массовости. Детско-юношеские спортивные школы будут обеспечены финансированием, будет трансформация, которая не потребует заоблачных трат. У нас сделаны траты на инфраструктуру, тренерский состав уже есть", - отметил чиновник.

"У нас есть хорошие футбольные команды в Сызрани и в других городах, мы им будем создавать все условия, потому что хотим в каждом районе добиться такого качества. Уже в августе пройдет турнир "Лето с футбольным мячом", в котором примут участие от 35 до 40 тыс. мальчиков и девочек. Предварительные игры будут сыграны на тренировочных площадках, приедут победители зональных турниров, а финал пройдет на "Самара-Арене", - заключил он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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