Доступ в фан-зону будет открыт за два часа до начала встречи болельщиков со сборной России

Встреча российской команды с болельщиками запланирована на 16:00 мск в воскресенье

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Доступ в фан-зону на Воробьевых горах, где пройдет встреча болельщиков со сборной России по футболу, будет открыт в 14:00 мск. Об этом сообщает пресс служба сборной.

В субботу российские футболисты проиграли хорватам - 2:2, 3:4 по пенальти - и не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира.

Встреча сборной России с болельщиками запланирована на 16:00 мск в воскресенье в фан-зоне на Воробьевых горах.

"Команде важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку - без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная России впервые играла в плей-офф чемпионата мира. В предыдущий раз отечественная команда доходила до 1/8 финала в 1986 году, тогда сборная СССР в первом раунде плей-офф проиграла команде Бельгии. В четвертьфинале чемпионата мира советские футболисты играли в 1970 году, уступив на этой стадии уругвайцам.