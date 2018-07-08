Олич: удача была на стороне сборной Хорватии в матче ЧМ-2018 с россиянами

Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер сборной Хорватии считает, что российская команда хорошо провела матч, сделав упор на контратаки

ТАСС, 8 июля. Сборная России хорошо провела матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии, но удача была не на стороне хозяев турнира. Такое мнение высказал бывший нападающий московского ЦСКА, член тренерского штаба хорватской сборной Ивица Олич, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Сборная России уступила хорватам - 2:2, 3:4 - по пенальти. Встреча прошла в субботу в Сочи.

"Сборная России хорошо сыграла, сделав упор на контратаки, - сказал Олич. - Плюс ко всему, россияне смогли открыть счет первыми и закрылись в обороне. Но я знал, что даже при такой ситуации у нас будет два-три момента, которые мы сможем реализовать".

"Я бы хотел, чтобы матч Россия - Хорватия был сыгран в финале, потому что я люблю Россию, - сказал Олич. - Но удача была на стороне сборной Хорватии. Команда была настроена пройти дальше и сыграть в Москве, плюс ко всему лично я не был в столице России с 2007 года".

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии 11 июля на стадионе "Лужники".