Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков

ТАСС вспоминает трудный путь национальной команды к небывалым успехам на домашнем чемпионате мира

Сборная России по футболу по итогам домашнего чемпионата мира смогла не только перевыполнить турнирные задачи, но и вернуть давно утраченное доброе отношение миллионов болельщиков.

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Два года назад вряд ли кто-то из российских любителей футбола мог себе представить, что сборная сможет не просто впервые в своей истории выйти в плей-офф чемпионата мира, но и обыграть на этой стадии испанцев, а затем вполне на равных противостоять в четвертьфинале звездной хорватской полузащите. "Прежде всего, я хочу поблагодарить партнеров по команде, я горжусь ими, я люблю их, мы выросли в одну семью. Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране", — сказал со слезами на глазах нападающий сборной России Артем Дзюба после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии, в котором россияне уступили в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 (основное и дополнительное время - 2:2). Мало кто мог подумать, что подобное прозвучит от Дзюбы. Нападающий год назад неожиданно для всех покинул расположение сборной перед самым Кубком конфедераций, сославшись на проблемы с коленом. А позднее вместе со своим партнером по "Зениту" Александром Кокориным, который также не был вызван на домашний турнир, изобразил ладонью усы, в чем общественность сразу же увидела насмешку над главным тренером Станиславом Черчесовым. Тогда казалось, истории Дзюбы со сборной пришел конец, как минимум пока ей руководит Черчесов. Удивительно видеть слезы на глазах форварда, который — пусть и выступает публично много и ярко — свои истинные переживания зачастую старается хранить в себе. Однако все это мы видели в субботу. Нелегкие поиски В последний раз болельщики испытывали такие восторженные чувства к национальной команде в 2008 году, когда сборная смогла дойти до полуфинала чемпионата Европы. После этого сборная шла исключительно по нисходящей. На чемпионат мира 2010 года команда не попала, на чемпионате Европы 2012 года и мировом первенстве 2014 года не смогла выйти из группы, оставив сомнения и в качестве игры, и в самоотдаче футболистов. Дна сборная достигла на Евро 2016 года — четвертое место в квартете усугубилось скандалами, которые прорывались из стана команды. После турнира болельщики начали собирать подписи под петицией о роспуске сборной.

Черчесов сразу после назначения на пост главного тренера в августе 2016 года подчеркнул, что в его команде будут играть достойные не только на футбольном поле, но и вне его. Специалист поставил на первое место дисциплину и текущую форму игроков, и от своего принципа не отходил, хотя доставалось ему от критиков и за Павла Мамаева, и за Кокорина, и за Олега Шатова, и за Игоря Денисова. Не добавляло оптимизма и то, что после Евро выступления за сборную завершил лидер обороны Сергей Игнашевич, а позднее — его многолетние партнеры братья Василий и Алексей Березуцкие. Не в пользу россиян складывались внешние обстоятельства. Изначально сборная должна была проводить товарищеские матчи в одной из европейских отборочных групп, однако после признания футбольных федераций Косова и Гибралтара Российский футбольный союз вынужден был сам искать соперников по контрольным играм. К чести федерации, ей удалось не просто найти спарринг-партнеров в кратчайшие сроки, но и сделать это под определенные задачи. Потери и упреки Россияне смогли проверить себя на уровне соперников разного уровня и стилей: подопечные Черчесова сыграли с командами Турции (0:0), Ганы (1:0), Коста-Рики (3:4), Катара (1:2), Румынии (1:0), Кот-д’ Ивуара (2:0), Бельгии (3:3), Венгрии (3:0), Чили (1:1), Южной Кореи (4:2), Ирана (1:1), Аргентины (0:1), Испании (3:3), Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Единственные официальные встречи, в которых можно было по-настоящему проверить уровень готовности команды, были сыграны на Кубке конфедераций — 2017, на котором сборная не смогла выйти из группы, обыграв новозеландцев (2:0), но уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Команду преследовали травмы. За последние полгода она потеряла основных центральных защитников — Георгия Джикию и Виктора Васина, а также набравшего прекрасную форму Кокорина. Уже в первом тайме первого матча на чемпионате мира с саудовцами (5:0) из-за повреждения был заменен полузащитник Алан Дзагоев.

За что только не упрекали Черчесова перед турниром. Критики не понимали, зачем сборной играть с такими командами, как Бразилия, Франция, Аргентина и Испания, ведь на турнире россиянам надо было противостоять, в первую очередь, куда более слабым саудовцам и египтянам. В заявку команды не попали Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков, которые до этого были основными игроками команды. На последнем перед турниром сборе команда неожиданно для всех поменяла схему игры — от расстановки с пятью защитниками она перешла на четыре. Давление усилилось после двух последних перед турниром контрольных игр — с австрийцами (0:1) и турками (1:1), в которых команда не играла и не бежала. После этого команда закрылась от внешнего мира, ограничиваясь положенными по регламенту открытыми на 15 минут тренировками и двумя флеш-интервью после них. Проверка боем В первой игре с саудовцами сыграла ставка Черчесова на новую схему и прессинг. Команда активно встречала соперника на всех участках поля, следствием чего стали голы Юрия Газинского, Дениса Черышева, Дзюбы и Александра Головина. Особенно красивыми получились точные удары Черышева, который был признан лучшим игроком матча. Яркую игру показал Головин, который к голу со штрафного добавил две голевые передачи. Команда смогла прервать семиматчевую серию без побед. Ставший оплотом обороны 38-летний Игнашевич, который провел 123-й матч в футболке национальной команды, стал самым возрастным отечественным игроком в истории чемпионатов мира.