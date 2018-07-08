Исинбаева гордится, что сборная России добилась успеха на ЧМ-2018 с отечественным тренером

Российские футболисты проиграли в 1/4 финала чемпионата мира команде Хорватии в серии пенальти

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева гордится, что сборная России добилась успеха на домашнем чемпионате мира по футболу под руководством отечественного тренера. Об этом Исинбаева рассказала ТАСС.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова уступила в четвертьфинальном матче, прошедшем на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи, команде Хорватии. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

"Продолжайте в том же духе, пусть такой футбол будет всегда, не сдавайте позиций. Футбол - больше чем спорт, ни один вид спорта так не объединяет людей, это мощь и сила. И игроки сборной России сейчас этой силой обладают. Я уверена, что благодаря нашим ребятам футбольные секции сейчас будут переполнены мальчишками и девчонками", - сказала Исинбаева.

"Такое ощущение что я Олимпиаду выиграла - все мне звонят, поздравляют с успехом нашей сборной. Спасибо им за это, спасибо за достойнейший футбол, и спасибо за их слова, адресованные нам, их болельщикам. Для нас это важно", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

"Скажу честно, к началу чемпионата мира я скептически относилась к нашим перспективам, с их первыми победами мы думали - может это случайность, может соперник слаб, может просто родные стены помогают? Но они слышали своих болельщиков, слышали всю страну. В моем восприятии сборной переломным моментом стал матч с испанцами - они не поиграть в футбол вышли, они шли за победой, каждый отдал все и шел до конца. И я горжусь, что к этому результату их привел Станислав Черчесов - наш, российский тренер", - подчеркнула Исинбаева.

Исинбаева уверена - команда поверила в себя на чемпионате мира: "Они поверили в себя, и мы верим в них всем сердцем. Да, мы расстроены, что не дошли до полуфинала, но выложились ребята на двести процентов - они второй раз подряд играли 120 минут, и это не была беготня из стороны в сторону, это был настоящий футбол, с тактикой, с напором, с навязыванием своего футбола. Я горжусь нашей командой, она показала на этом чемпионате мира лучшее, на что была способна".