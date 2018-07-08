Вылет сборной России, превосходство европейских команд и другие итоги 1/4 финала ЧМ

В пятый раз в истории чемпионатов мира все полуфиналисты являются представителями Европы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от команды Хорватии, в полуфинал вышли четыре европейские сборные, чемпионом четвертый раз подряд станет представитель этой части света. Сборная России в Сочи уступила команде Хорватии в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3. В составе сборной России голы забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов отличились Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101). Вопреки ожиданиям, сборная России не стала играть в закрытый футбол и сумела на равных сыграть с одной из сильнейших по составу команд на турнире. "Самое главное - мы в себя верили. Просить кого-то верить в себя мы не могли, могли только своей работой влюбить в себя. Нам это удалось, сейчас вся страна знает сборную", - сказал после матча главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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Для команды Хорватии это второй в истории выход в полуфинал. "Можете себе представить, как мы горды. Прошло всего 20 лет, а мы снова в полуфинале ЧМ. Надеемся, что нам удастся выйти в финал, у нас все для этого есть", - сказал после матча капитан хорватской команды Лука Модрич. В полуфинале хорваты сыграют со сборной Англии, которая в субботу в Самаре со счетом 2:0 обыграла команду Швеции. Голы забили Гарри Магуайр (30-я минута) и Деле Алли (59). Англичане впервые за 28 лет вышли в полуфинал мирового первенства. Лучшим игроком матча был признан вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд. "Нам нужно благодарить своего голкипера, он спас нас в ключевых моментах", - сказал после игры главный тренер английской команды Гарет Саутгейт. Бразильцы и уругвайцы вылетели в один день В пятницу определилась первая полуфинальная пара. В первом матче дня сборная Франции в Нижнем Новгороде обыграла команду Уругвая со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Варан (40-я минута) и Антуан Гризманн (61). Второй гол стал следствием ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Гризманн нанес простой удар из-за пределов штрафной, но голкипер не смог зафиксировать мяч в руках, после чего он залетел в ворота.

На игре сборной Уругвая определенно сказалось отсутствие нападающего Эдинсона Кавани, получившего травму в предыдущем матче. "Есть футболисты очень важные для команды, такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам не хватало. Мы должны винить только себя", - сказал форвард Луис Суарес. Сборная Бельгии в Казани обыграла бразильцев со счетом 2:1. На 13-й минуте после подачи углового полузащитник бразильцев Фернандиньо срезал мяч плечом в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин де Брюйне удвоил преимущество бельгийцев. Пятикратным чемпионам мира удалось лишь сократить счет - на 76-й минуте отличился Ренато Аугусто. "За 30 лет карьеры это самый сложный для меня момент, - признался после встречи главный тренер бразильцев Тите. - Но болельщики видят, что стоит за результатом матча, возможно, именно поэтому они нас так тепло встретили после поражения и продолжают верить в команду". Бельгийцы вышли в полуфинал чемпионата мира второй раз в истории (первый был в 1986 году), однако останавливаться на этом не собираются. "Такой шанс выпадает два, может быть, даже раз в жизни. Весь мир будет наблюдать за этой игрой, и мы сделаем все возможное, чтобы оказаться в этом матче [финале]", - заявил де Брюйне. Черышев сравнялся с Роналду и Лукаку Все полуфиналисты мирового первенства являются представителями Европы. Подобное произошло в пятый раз в истории чемпионатов мира. Последний раз четыре команды из Европы играли в полуфиналах мирового первенства в Германии в 2006 году. Тогда за выход в финал турнира боролись итальянцы, французы, немцы и португальцы.

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