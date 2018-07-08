Вылет сборной России, превосходство европейских команд и другие итоги 1/4 финала ЧМ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от команды Хорватии, в полуфинал вышли четыре европейские сборные, чемпионом четвертый раз подряд станет представитель этой части света.
Сборная России в Сочи уступила команде Хорватии в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3. В составе сборной России голы забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов отличились Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101).
Вопреки ожиданиям, сборная России не стала играть в закрытый футбол и сумела на равных сыграть с одной из сильнейших по составу команд на турнире. "Самое главное - мы в себя верили. Просить кого-то верить в себя мы не могли, могли только своей работой влюбить в себя. Нам это удалось, сейчас вся страна знает сборную", - сказал после матча главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Для команды Хорватии это второй в истории выход в полуфинал. "Можете себе представить, как мы горды. Прошло всего 20 лет, а мы снова в полуфинале ЧМ. Надеемся, что нам удастся выйти в финал, у нас все для этого есть", - сказал после матча капитан хорватской команды Лука Модрич.
В полуфинале хорваты сыграют со сборной Англии, которая в субботу в Самаре со счетом 2:0 обыграла команду Швеции. Голы забили Гарри Магуайр (30-я минута) и Деле Алли (59). Англичане впервые за 28 лет вышли в полуфинал мирового первенства.
Лучшим игроком матча был признан вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд. "Нам нужно благодарить своего голкипера, он спас нас в ключевых моментах", - сказал после игры главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.
В пятницу определилась первая полуфинальная пара. В первом матче дня сборная Франции в Нижнем Новгороде обыграла команду Уругвая со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Варан (40-я минута) и Антуан Гризманн (61).
Второй гол стал следствием ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Гризманн нанес простой удар из-за пределов штрафной, но голкипер не смог зафиксировать мяч в руках, после чего он залетел в ворота.
На игре сборной Уругвая определенно сказалось отсутствие нападающего Эдинсона Кавани, получившего травму в предыдущем матче. "Есть футболисты очень важные для команды, такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам не хватало. Мы должны винить только себя", - сказал форвард Луис Суарес.
Сборная Бельгии в Казани обыграла бразильцев со счетом 2:1. На 13-й минуте после подачи углового полузащитник бразильцев Фернандиньо срезал мяч плечом в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин де Брюйне удвоил преимущество бельгийцев. Пятикратным чемпионам мира удалось лишь сократить счет - на 76-й минуте отличился Ренато Аугусто.
"За 30 лет карьеры это самый сложный для меня момент, - признался после встречи главный тренер бразильцев Тите. - Но болельщики видят, что стоит за результатом матча, возможно, именно поэтому они нас так тепло встретили после поражения и продолжают верить в команду".
Бельгийцы вышли в полуфинал чемпионата мира второй раз в истории (первый был в 1986 году), однако останавливаться на этом не собираются. "Такой шанс выпадает два, может быть, даже раз в жизни. Весь мир будет наблюдать за этой игрой, и мы сделаем все возможное, чтобы оказаться в этом матче [финале]", - заявил де Брюйне.
Все полуфиналисты мирового первенства являются представителями Европы. Подобное произошло в пятый раз в истории чемпионатов мира. Последний раз четыре команды из Европы играли в полуфиналах мирового первенства в Германии в 2006 году. Тогда за выход в финал турнира боролись итальянцы, французы, немцы и португальцы.
Сборные не из Европы только один раз побеждали на чемпионатах мира, проходивших в Европе, - на турнире в Швеции в 1958 году первенствовали бразильцы. Чемпионат мира в России стал 11-м, который принимает европейская страна. В 10-й раз на чемпионате мира, проходящем в Европе, победу одержит сборная из этой части света.
Лучшим бомбардиром турнира в России на данный момент является англичанин Гарри Кейн - 6 мячей, следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку, россиянин Денис Черышев и португалец Криштиану Роналду (по 4).
Оба полуфинала начнутся в 21:00 мск - французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских "Лужниках". Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля, 17:00 мск), а "Лужники" примут финал мирового первенства (15 июля, 18:00 мск).