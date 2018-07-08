Сборная России вернулась в Москву после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу вернулась в Москву после четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Хорватии, который прошел в Сочи. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
Россияне в субботу в серии послематчевых пенальти уступили команде Хорватии (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Российские футболисты добились наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории команды.
Команда - в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов - встреча с болельщиками! pic.twitter.com/iHnmTSTgc9— Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.
"Приземлились в Москве! Команда - в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов - встреча с болельщиками!" - говорится в сообщении.
В воскресенье футболисты сборной России встретятся с болельщиками в фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах. Начало мероприятия - 16:00 мск.