Сборная России вернулась в Москву после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами

В воскресенье футболисты сборной России встретятся с болельщиками в фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу вернулась в Москву после четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Хорватии, который прошел в Сочи. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Россияне в субботу в серии послематчевых пенальти уступили команде Хорватии (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Российские футболисты добились наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории команды.