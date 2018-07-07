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8 июля, 05:30
Сборные Англии и Хорватии стали последними полуфиналистами чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Хорватии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Англичане обыграли шведов, а хорваты в серии пенальти оказались сильнее россиян

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В субботу определился полный состав полуфиналистов чемпионата мира по футболу в России. К сборным Франции и Бельгии присоединились команды Англии и Хорватии, которые переиграли шведов и россиян соответственно.

Сборные России и Хорватии, как и в своих матчах 1/8 финала, не выявили победителя в основное и дополнительное время. Первые 90 минут встречи завершились со счетом 1:1. За два дополнительных тайма по 15 минут команды также обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти сильнее были хорваты - 4:3.

На 31-й минуте встречи великолепный удар из-за пределов штрафной в правую от вратаря девятку удался Денису Черышеву, на 39-й минуте хорваты воспользовались ошибкой россиян, когда после прохода и передачи Марио Манджукича с левого фланга отличился Андрей Крамарич. Во втором тайме хорваты большую часть времени владели инициативой, однако забить не смогли. На 10-й минуте первого дополнительного тайма защитник Домагой Вида вывел хорватов вперед, но за пять минут до окончания дополнительного времени Марио Фернандес после подачи Алана Дзагоева со штрафного счет сравнял.

Игра, которая проходила в Сочи на стадионе "Фишт", дошла до серии пенальти, в которой сильнее оказались хорваты. Вратарь Даниел Субашич отразил первый же удар в исполнении Федора Смолова, позднее Акинфеев парировал удар Матео Ковачича. Решающим оказался промах Фернандеса, который целился в левый нижний угол ворот, но ударил мимо.

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"Хорватам по силам выйти в финал ЧМ"

Хорватская сборная на текущем чемпионате мира выиграла все три матча группового этапа. Подопечные Златко Далича переиграли команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти оказались сильнее датчан.

Сборная Хорватии в последний раз принимала участие в полуфинале чемпионата мира на турнире во Франции в 1998 году. Тогда хорваты проиграли будущим обладателям трофея и хозяевам первенства французам со счетом 1:2, после чего в матче за третье место оказались сильнее команды Нидерландов (2:1). Лучшим бомбардиром того чемпионата мира с шестью голами стал нынешний президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер.

Он желает превзойти лучшее достижение в истории хорватской сборной на чемпионате мира в России. "Ощущение победы прекрасное, мы все очень довольны. Теперь у нас впереди матч со сборной Англии. Они сильно изменились за эти годы, и мне это нравится, но уступать им мы не планируем", - сказал Шукер.

Защитник Домагой Вида сообщил, что футболисты сборная Хорватии будут готовы к игре с англичанами. Такую же уверенность выразил и лучший игрок четвертьфинала с российской командой Лука Модрич. "Будет сложный и плотный матч, как и любой другой матч на этом турнире. У нас на день меньше на восстановление, но я уверен, что мы хорошо подготовимся", - отметил капитан хорватской сборной.

Англичане сыграют в полуфинале впервые за 28 лет

В первом полуфинале игрового дня сборная Англии в Самаре обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Счет в матче на 30-й минуте после подачи углового открыл центральный защитник Гарри Магуайер. На 58-й минуте преимущество англичан удвоил Деле Алли.

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Утром со сборной Швеции приключился небольшой конфуз. Команду в полном составе разбудили из-за ложной пожарной тревоги и попросили эвакуироваться на улицу. По словам президента Шведского футбольного союза Карла-Эрика Нильссона, уже спустя 45 секунд команда вернулась в гостиницу.

Англичане с самого начала первого тайма захватили инициативу и больше владели мячом. В результате одна из многочисленных подач в штрафную площадку шведов с угловых закончилась голом Магуайера. Сборная Англии могла увеличить преимущество в счете еще в первом тайме, но вратарь шведской команды Робин Ольсен не позволил реализовать выход один на один Рахиму Стерлингу. В начале второй половины встречи игра не изменилась, и на 58-й минуте англичане добились своего после подачи Джесси Лингарда на дальнюю штангу и удара головой Алли.

В дальнейшем шведы пытались переломить ход матча и создали несколько неплохих моментов, но великолепно действовал вратарь англичан Джордан Пикфорд, признанный лучшим игроком встречи. "Нам нужно благодарить своего голкипера, он спас нас в ключевых моментах. Для меня он прототип того, что должен представлять собой современный вратарь, ведь то, как он быстро работал в воротах и делал сейвы в самые напряженные моменты, направлял игру, раздавал замечательные пасы, является эталоном игры вратаря", - сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

"Мы столкнулись с хорошим соперником, но не показали свой лучший уровень. В первые 30 минут мы контролировали матч, а потом англичане забили с углового, это нас отбросило назад, нам пришлось атаковать против пяти защитников соперника. Но даже несмотря на это у нас было три отличные возможности забить, но сделать этого не удалось", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. На турнире в Италии англичане в четвертьфинале обыграли камерунцев в дополнительное время (3:2), но в полуфинале в серии пенальти уступили сборной ФРГ (1:1, 3:4 - пенальти).

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Статистика

Полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля на московском стадионе "Лужники". Днем ранее в Санкт-Петербурге за путевку в финал поборются команды Бельгии и Франции.

Лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент является англичанин Гарри Кейн с шестью забитыми мячами. Следом с четырьмя голами расположились бельгиец Ромелу Лукаку, Черышев и португалец Криштиану Роналду. Всего на турнире было забито 157 мячей. Лишь одна встреча между сборными Франции и Дании завершилась со счетом 0:0.

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