историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
8 июля, 05:14
В Рио-де-Жанейро игра сборной РФ объединила россиян и бразильцев за застольем с блинами
© Дарья Юрьева/ТАСС
Ближайшие матчи
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
11 июля, 21:00
Полуфинал
ХорватияАнглия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
L61L62
расписание всех игр
Коллективный просмотр матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия был организован в заведении, расположенном неподалеку от набережной Копакабана

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Российские соотечественники, проживающие в Рио-де-Жанейро, собрались в субботу в одном из баров этого города, чтобы посмотреть матч с участием сборной РФ по футболу. Как убедилась корреспондент ТАСС, забронированных мест всем желающим не хватило - многие представители диаспоры пришли на встречу вместе с бразильскими родственниками и друзьями. Команда крупнейшей южноамериканской страны выбыла из борьбы за титул чемпиона мира еще в пятницу, поэтому местные жители были готовы поддержать хозяйку первенства.

Смотрите также
Как московские болельщики отмечают выступление сборной России на ЧМ-2018

Коллективный просмотр матча был организован для российских соотечественников в заведении, расположенном неподалеку от набережной Копакабана. Там, в нескольких метрах от одной из главных туристических достопримечательностей Бразилии, болельщики сборной России старались по возможности создать атмосферу русского застолья. Одни участники встречи принесли с собой национальные флаги, другие - раздавали единомышленникам небольшие кокошники. А преподаватель сценической речи и руководитель собственного театра-студии Елена Гайсенок угощала собравшихся блинами собственного приготовления.

"Они сочетаются с любой начинкой и здесь, в Бразилии, многим понравились. Поэтому в прошлый раз, когда мы смотрели игру с Испанией, я обещала, что в случае выигрыша на следующий матч принесу блины. Тогда побольше народу будет болеть за нас - придут и русские, и бразильцы", - рассказала она корреспонденту ТАСС.

Успехи "футбольной дипломатии"

Как отметила в беседе с ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Бразилии Елена Серебрякова, сам факт проведения чемпионата мира по футболу в РФ вызвал всплеск интереса к этой стране со стороны жителей крупнейшей южноамериканской республики. "Мы стали чрезвычайно популярны, нас снимают бразильские телеканалы, приглашают на радиостанции. Все мероприятия, которые мы проводим в последнее время, привлекают огромное внимание СМИ. Я думаю, что такого интереса к русской культуре не было в Бразилии, я бы сказала, никогда за всю ее историю и историю наших отношений", - пояснила Серебрякова.

"Футбольная дипломатия сработала лучше, чем любая другая. И бразильцы говорят, что наконец-то они узнали о России больше, чем когда-либо", - добавила она.

Наиболее близко со страной-хозяйкой мирового первенства, конечно же, познакомились те бразильцы, которые лично посетили матчи чемпионата. В их числе - юрист из Рио- де-Жанейро Андреа Валтер, которая только недавно вернулась из 15-дневной поездки в Россию. Несколько недель назад бразильянка начала учить русский язык, чтобы лучше ориентироваться в незнакомой стране, и сейчас думает над тем, чтобы продолжить занятия.

"Во время моей поездки все прошло прекрасно. Это был настоящий праздник. Организация чемпионата, инфраструктура - все было сделано отлично", - сказала она корреспонденту ТАСС.

"До последнего момента была интрига"

Бразильцы, которые смотрели матч в одном помещении с представителями российской диаспоры, поддерживали именно команду страны-хозяйки чемпионата. Не в последнюю очередь это можно объяснить тем, что за сборную РФ играет Марио Фернандес - уроженец Бразилии, получивший российское гражданство. Однако местные болельщики говорили не только о стремлении поддержать соотечественника. Так, предприниматель из Рио-де-Жанейро Гильерме Полман в беседе с корр. ТАСС охарактеризовал четвертьфинал с участием России как "чудесную игру".

Смотрите также
Сборная России уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2018 и завершила выступление на турниреБолее 45 тыс. болельщиков поддерживали сборную России по футболу в фан-зоне в МосквеРакитич: сборная Хорватии устала, но наслаждается победой в матче ЧМ с командой РоссииЗащитник сборной России Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти

"Россия играла с большим упорством, с настойчивостью, с желанием. Именно этим футболисты сборной компенсировали некоторые недостатки в технике. Поэтому результат можно считать позитивным - они едва не прошли в полуфинал. Я думаю, что тренера этой команды стоит поздравить с тем, что он добился ее единства", - сказал Полман корреспонденту ТАСС.

По его мнению, к следующему чемпионату мира по футболу российская сборная повысит свою квалификацию. "Сейчас есть все возможности для того, чтобы использовать интерес к первенству и построенные стадионы для развития футбола в России. Ваша страна отлично провела чемпионат", - уверен он.

"Очень понравилась игра, потому что Россия действовала очень активно. Мне кажется, немного не хватило техники. Если хорваты в некоторых случаях не брали мяч, чтобы не было угловых, то у российских футболистов была такая ошибка - они брали мячи, после которых назначались угловые. То есть немного не хватило техники, не хватило опыта", - отметила в свою очередь проживающая в Рио-де-Жанейро украинка Елена Ханчич, которая пришла поддержать сборную РФ из солидарности со своими друзьями из России.

"Мы до последнего надеялись, до последнего момента была интрига. Игра есть игра: в любом случае кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает", - добавила она.

Результат встречи

В субботу сборная России в матче 1/4 финала в серии пенальти проиграла хорватам (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Команда показала лучший результат в новейшей истории РФ, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет с командой Англии. Встреча пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники". Чемпионат мира завершится 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Вылет сборной России, превосходство европейских команд и другие итоги 1/4 финала ЧМ
8 июля, 06:12
Сборная России вернулась в Москву после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами
8 июля, 05:38
Сборные Англии и Хорватии стали последними полуфиналистами чемпионата мира по футболу
8 июля, 05:30
В Рио-де-Жанейро игра сборной РФ объединила россиян и бразильцев за застольем с блинами
8 июля, 05:14
Сборная России уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2018 и завершила выступление на турнире
8 июля, 04:18
Защитник сборной России Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти
8 июля, 03:02
Футболист Игнашевич рад, что закончил карьеру на высокой ноте
8 июля, 02:59
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White