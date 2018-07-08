В Рио-де-Жанейро игра сборной РФ объединила россиян и бразильцев за застольем с блинами

Коллективный просмотр матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия был организован в заведении, расположенном неподалеку от набережной Копакабана

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Российские соотечественники, проживающие в Рио-де-Жанейро, собрались в субботу в одном из баров этого города, чтобы посмотреть матч с участием сборной РФ по футболу. Как убедилась корреспондент ТАСС, забронированных мест всем желающим не хватило - многие представители диаспоры пришли на встречу вместе с бразильскими родственниками и друзьями. Команда крупнейшей южноамериканской страны выбыла из борьбы за титул чемпиона мира еще в пятницу, поэтому местные жители были готовы поддержать хозяйку первенства.

Коллективный просмотр матча был организован для российских соотечественников в заведении, расположенном неподалеку от набережной Копакабана. Там, в нескольких метрах от одной из главных туристических достопримечательностей Бразилии, болельщики сборной России старались по возможности создать атмосферу русского застолья. Одни участники встречи принесли с собой национальные флаги, другие - раздавали единомышленникам небольшие кокошники. А преподаватель сценической речи и руководитель собственного театра-студии Елена Гайсенок угощала собравшихся блинами собственного приготовления.

"Они сочетаются с любой начинкой и здесь, в Бразилии, многим понравились. Поэтому в прошлый раз, когда мы смотрели игру с Испанией, я обещала, что в случае выигрыша на следующий матч принесу блины. Тогда побольше народу будет болеть за нас - придут и русские, и бразильцы", - рассказала она корреспонденту ТАСС.

Успехи "футбольной дипломатии"

Как отметила в беседе с ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Бразилии Елена Серебрякова, сам факт проведения чемпионата мира по футболу в РФ вызвал всплеск интереса к этой стране со стороны жителей крупнейшей южноамериканской республики. "Мы стали чрезвычайно популярны, нас снимают бразильские телеканалы, приглашают на радиостанции. Все мероприятия, которые мы проводим в последнее время, привлекают огромное внимание СМИ. Я думаю, что такого интереса к русской культуре не было в Бразилии, я бы сказала, никогда за всю ее историю и историю наших отношений", - пояснила Серебрякова.

"Футбольная дипломатия сработала лучше, чем любая другая. И бразильцы говорят, что наконец-то они узнали о России больше, чем когда-либо", - добавила она.

Наиболее близко со страной-хозяйкой мирового первенства, конечно же, познакомились те бразильцы, которые лично посетили матчи чемпионата. В их числе - юрист из Рио- де-Жанейро Андреа Валтер, которая только недавно вернулась из 15-дневной поездки в Россию. Несколько недель назад бразильянка начала учить русский язык, чтобы лучше ориентироваться в незнакомой стране, и сейчас думает над тем, чтобы продолжить занятия.

"Во время моей поездки все прошло прекрасно. Это был настоящий праздник. Организация чемпионата, инфраструктура - все было сделано отлично", - сказала она корреспонденту ТАСС.

"До последнего момента была интрига"

Бразильцы, которые смотрели матч в одном помещении с представителями российской диаспоры, поддерживали именно команду страны-хозяйки чемпионата. Не в последнюю очередь это можно объяснить тем, что за сборную РФ играет Марио Фернандес - уроженец Бразилии, получивший российское гражданство. Однако местные болельщики говорили не только о стремлении поддержать соотечественника. Так, предприниматель из Рио-де-Жанейро Гильерме Полман в беседе с корр. ТАСС охарактеризовал четвертьфинал с участием России как "чудесную игру".