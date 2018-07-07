Футболист Игнашевич рад, что закончил карьеру на высокой ноте

38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рад, что ему удалось завершить карьеру на высокой ноте. Об этом футболист написал в своем Instagram. 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Хорваты обыграли команду России в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

"Вот и все. Очень сложно осознать, что это было... Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Instagram, и нет возможности сказать каждому спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем!" - написал Игнашевич. "Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота..." - добавил футболист.