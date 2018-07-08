Защитник сборной России Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти в матче с хорватами. Об этом он сообщил журналистам.
Сборная Хорватии обыграла команду России в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и впервые с 1998 года вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.
"В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за пропущенный пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло", - рассказал Фернандес.
Также он сказал, что поддержал после игры нападающего сборной России Федора Смолова, который также не смог забить пенальти. "Я подошел к нему и постарался подбодрить. Каждый может ошибиться. Ему надо оставаться спокойным", - сказал Фернандес.
Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет с командой Англии. Встреча пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники". Чемпионат мира завершится 15 июля.