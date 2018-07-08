Защитник сборной России Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти

Также он сказал, что поддержал после игры нападающего сборной России Федора Смолова, который также не смог забить пенальти

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес извинился перед командой после нереализованного пенальти в матче с хорватами. Об этом он сообщил журналистам. Сборная Хорватии обыграла команду России в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и впервые с 1998 года вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

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