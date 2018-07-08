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8 июля, 08:00
Чем запомнится выступление сборной России на домашнем чемпионате мира
Футболисты сборной России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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ТАСС собрал семь самых важных моментов в игре национальной команды на турнире

Сборная России по футболу завершила выступление на домашнем чемпионате мира, уступив в четвертьфинале в серии пенальти хорватам. ТАСС рассказывает о том, чем запомнится болельщикам лучшее выступление в истории сборной на мировых первенствах.

Сейв Акинфеева в серии с испанцами

© Антон Новодережкин/ТАСС
Игорь Акинфеев

Высшей точкой успеха сборной России на домашнем чемпионате мира стала победа над сборной Испании в серии послематчевых пенальти. А конкретнее - сейв Игоря Акинфеева ногой после удара Яго Аспаса, оформивший эту победу. Сейв Акинфеева сразу же вошел в жизнь страны - в Краснодаре выпустили съедобную "Ногу Акинфеева", в Ставропольском крае был установлен соломенный памятник "Ноге Акинфеева", а в меню некоторых общепитов появились "Ноги Акинфеева". Банк России в шуточной форме назвал сбывшимся прогнозом сходство между изображением футболиста на 100-рублевой банкноте, выпущенной в обращение 22 мая, и фотографией вратаря сборной России.

Матч-триллер с хорватами

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Футболисты сборной России

В России 10 лет жили воспоминаниями о победе над голландцами и бронзе чемпионата Европы 2008 года. Теперь это место займут матчи домашнего чемпионата мира. Победа над испанцами была исторической, но не столь яркой, как матч с хорватами. Пусть и проигранный. Сборной России противостояла команда, составленная из более классных игроков, но игра получилась абсолютно равной. Команда Черчесова не стала действовать от обороны, много атаковала и играла действительно на победу. Сборная вытащила эту игру, сравняв счет в концовке овертайма, однако в серии послематчевых пенальти не сложилось. Но сборная России покидает домашний турнир с высоко поднятой головой.

Вся страна - за сборную

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Болельщики сборной России по футболу

Уровень ожиданий от выступления сборной России перед чемпионатом мира был низок, как никогда. Болельщики призывали снять Черчесова, никто не верил, что команда может выйти из группы. И это перед домашним чемпионатом мира! Причин тому несколько - к турниру команда подошла с серией из семи игр в товарищеских матчах без побед, а последние контрольные встречи и вовсе оставили тягостное впечатление, сборная совсем не убедила.

Кардинальным образом ситуация изменилась после побед над сборными Саудовской Аравии и Египта, позволившим российской команде впервые в истории выйти из группы.

Те, кто прочил сборной провал, извинялись, а оптимисты обвиняли пессимистов в том, что они "переобулись". Как бы то ни было, страна сплотилась вокруг команды в матчах плей-офф. Во время домашнего чемпионата мира сборная России снова стала главной командой страны - это, пожалуй, и есть главный итог турнира.

Празднование Дзюбы

© Михаил Терещенко/ТАСС
Артем Дзюба

Одним из залогов успеха сборной России на чемпионате мира стала хорошая атмосфера в коллективе. Как пример - сложные отношения между Черчесовым и форвардом Артемом Дзюбой были максимально сглажены к турниру. После гола Дзюбы в ворота саудовцев Черчесов отдал ему честь. Именно таким образом Дзюба праздновал два своих следующих гола на чемпионате мира. Левая рука на голове, правая у виска и буря эмоций на лице - празднующий Дзюба стал олицетворением сборной-2018.

Возвращение Сергея Игнашевича

© Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Игнашевич

Перед чемпионатом мира в сборной возникла чудовищная ситуация с центральными защитниками. Черчесов два года наигрывал схему с тремя центральными игроками обороны, но за три месяца до старта турнира остался без двух ключевых защитников - Георгия Джикии и Виктора Васина. За месяц до старта чемпионата мира было принято решение пригласить в команду 38-летнего Сергея Игнашевича. Он уже объявил о завершении выступлений в национальной команде, но ответил согласием на предложение Станислава Черчесова вернуться. Игнашевич стал системообразующим игроком обороны, без которого невозможно было представить сборную России на чемпионате мира.

Голы Дениса Черышева

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Денис Черышев

Лучшим бомбардиром сборной России стал Денис Черышев. Полузащитник испанского "Вильярреала" стал одним из двух легионеров в составе сборной России и, по сути, впервые предстал перед широкой публикой. Черышев является воспитанником мадридского "Реала", в России он никогда не играл. Всю карьеру его преследуют травмы, из-за которых домашний чемпионат мира стал для него первым крупным турниром. Черышев запомнится красивыми и важными голами, а также самыми искренними эмоциями. Его отец, Дмитрий Черышев, в свое время также игравший за сборную, может гордиться сыном.

Гранды следят за Головиным

© Сергей Бобылев/ТАСС
Александр Головин

По ходу всего чемпионата иностранные журналисты в составе сборной России постоянно отмечали 22-летнего полузащитника Александра Головина. За время турнира в трансферных сводках сменилось несколько европейских топ-клубов, которым приписывали интерес к Головину. В этот список входили и итальянский "Ювентус", и английский "Челси", и испанская "Барселона". Суммы назывались очень серьезные - вплоть до €40 млн. Безусловно, Головин по итогам чемпионата мира стал самым востребованным футболистом сборной России. Пожалуй, российские игроки в Европе так высоко не котировались со времен перехода Андрея Аршавина в английский "Арсенал" в 2009 году.

В Европе положили глаз не только на Головина. Также сообщалось и об интересе со стороны различных клубов из пятерки ведущих чемпионатов к Роману Зобнину, Илье Кутепову и другим.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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