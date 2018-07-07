Вратарь Субашич просил оставить его на поле в матче ЧМ с россиянами, несмотря на травму

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире. В конце второго тайма Субашич получил повреждение ноги. Вратарю оказали помощь врачи команды, но замены не последовало.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной Хорватии Даниел Субашич рассказал журналистам, что отказался от замены во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой России, несмотря на то, что получил болезненную травму.

"У меня никогда такого не было, но я преодолел эту боль и все остальное теперь не важно. Я сказал тренеру, чтобы он меня не менял, потому что я мог играть, что я и сделал", - сказал Субашич.

Он также отметил, что на чемпионате мира в России очень большая ответственность возложена на вратарей.

"Пенальти - это всегда лотерея, удача, поэтому не ясно, повезет тебе сегодня или нет. Во всех командах, вышедших в полуфинал, есть отличные голкиперы. Могу сказать, что очень большая ответственность во время этого чемпионата мира ложится на их плечи", - отметил Субашич.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.