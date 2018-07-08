В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира - 3:4

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 45 тысяч болельщиков поддерживали сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии в московской фан- зоне, передает корреспондент ТАСС с места событий. В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира - 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт", на матче присутствовали 44287 зрителей.

Празднично - развлекательная программа в день матча с хорватами стартовала не совсем обычно. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам и гостям фан-зоны. На Воробьевых горах трофей пробыл до 16:00 мск, после чего отправился на учебно-тренировочную базу московского "Динамо" в Новогорске. Ощущение футбольного праздника можно было почувствовать уже за три часа до начала матча, который стартовал в Сочи на стадионе "Фишт" в 21:00 мск. На сцене перед собравшимися традиционно выступали популярные исполнители, а на самой площадке были организованы интерактивные стенды, подготовленные официальными спонсорами чемпионата мира. Кроме того, большой популярностью среди фанатов пользовались кафе и пункты быстрого питания. Большие надежды Перед началом матча юный болельщик Георгий Савин в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что неделю назад загадал на свой день рождения выход сборной России по футболу в финал чемпионата мира. "Неделю назад мне исполнилось 12 лет, когда я задувал свечи на торте, то пожелал, чтобы моя любимая сборная вышла в финал чемпионата мира. Мы пришли сюда всей семьей, чтобы поддержать нашу сборную, здесь очень здорово, я надеюсь, что мы сегодня победим", - сказал он.

С началом трансляции все внимание болельщиков было приковано к огромному экрану, площадью 144 кв. м. Те, кому не хватило места по центру площадки из-за большого ажиотажа, смогли наблюдать за ходом происходящего на шести вспомогательных экранах. Перед самым началом матча болельщики синхронно исполнили гимн Российской Федерации. На 31-й минуте гол в ворота сборной Хорватии забил Денис Черышев, чем вызвал огромное ликование болельщиков на Воробьевых горах. Сразу после забитого мяча гости фестиваля активно продолжили гнать российскую команду вперед, скандируя "Россия, Россия". Однако спустя примерно восемь минут, после того как нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет, территория фан-зоны погрузилась в полную тишину. Землетрясение в фан-зоне В перерыве организаторы фестиваля устроили дискотеку. Болельщики танцевали и подпевали известным композициям, подыгрывая диджею, когда тот на пару секунд выключал музыку. Болельщик сборной Хорватии Дарко Златич в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что чувствует себя, как на пороховой бочке. "Честно говоря, нервы сейчас просто слетят на нет. Сборная России великолепно играет. При этом хотелось бы отметить дружелюбие российских болельщиков, ведь перед тем, как сюда пойти, я думал, будет опасно, но придя сюда, понял, что это не так", - сказал Дарко.

С началом второго тайма болельщики еще активнее начали гнать свою команду вперед, однако голов во втором тайме забито не было. Перед началом дополнительного времени болельщик российской команды Игорь Савин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что он дважды чуть не упал в обморок от переживаний в матче. "Честно говоря, я уже дважды чуть не потерял сознание от переживаний, наша сборная лучшая за последние 10 лет, на наших с вами глазах творится история - история новых побед", - сказал Игорь. На 101-й минуте защитник Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, заставив собравшихся схватиться за головы. Территория фан-зоны вновь погрузилась в полную тишину, однако на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес, устроив практически землетрясение на Воробьевых горах от радостных криков и воплей болельщиков. А счастье было так близко, так возможно Болельщик сборной России Андрей Якупов в беседе с корреспондентом ТАСС с трудом сдерживал эмоции, отметив, что ему не стыдно за игру сборной на чемпионате мира. "Грустно и больно на душе, ведь счастье было буквально в шаге от нашей сборной. Сложно подобрать какие-нибудь слова, все эмоции я оставил здесь. Хочу сказать, что мне не стыдно за игру подопечных Станислава Черчесова, ведь перед началом мирового первенства никто не мог и предположить, что мы заберемся так далеко, я уверен, что это поражение сделает нас всех только сильнее", - сказал Андрей.