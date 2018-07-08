Ракитич: сборная Хорватии устала, но наслаждается победой в матче ЧМ с командой России

Полузащитник отметил, что в этом сезоне провел всего около 60 игр

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 44287 зрителей.

"В этом сезоне я провел около 60 игр, но скажу, что нет ничего лучше игры на чемпионате мира. Когда ты играешь на таком соревновании, то ты всегда находишь любой способ получить дополнительную энергию. Да, мы очень устали, но наслаждаемся моментом сейчас, потому что мы его заслужили", - сказал он.

Как сообщил журналистам защитник сборной Хорватии Домагой Вида, футболисты готовы сыграть с командой Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу.

"Вся команда играла хорошо. Немного проблем у нас было в начале игры и сейчас это не так уж важно. Мы готовы к большой игре с англичанами", - сказал он.