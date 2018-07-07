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8 июля, 02:39
Футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры
Сергей Игнашевич
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Об этом сообщается в Twitter национальной команды

ТАСС, 8 июля. Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии стал последним для 38-летнего футболиста. В субботу в Сочи сборная Хорватии обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 2:2).

"Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!" - сказано в сообщении. 

Игнашевич провел на домашнем чемпионате мира все пять матчей без замен.

Игнашевич хочет стать тренером

Защитник заявил, что доволен финальным моментом своей карьеры, а также рассказал о планах на будущее.

"Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте - играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером", - рассказал Игнашевич.

"В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером", - добавил защитник.

Рекордсмен Игнашевич

Игнашевич является воспитанником школы московского "Торпедо", в 1999 году выступал за "Спартак-Орехово", а профессиональную карьеру на высшем уровне защитник начал в самарских "Крыльях Советов"(1999-2000). Следующие три сезона игрок провел в московском "Локомотиве", в составе которого впервые стал чемпионом России в 2002 году. 21 ноября 2002 года "Локомотив" победил армейцев в дополнительном золотом матче (1:0), который предусматривался регламентом при равенстве очков у команд. В конце сезона-2003 футболист отказался продлевать контракт с железнодорожниками и на правах свободного агента перешел в ЦСКА, куда его приглашали тренер Валерий Газзаев и президент клуба Евгений Гинер.

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Игнашевич дебютировал за ЦСКА 7 марта 2004 года в матче за Суперкубок против "Спартака". После ухода Сергея Семака в 2004 году и до 2008 года защитник выводил команду на поле в качестве капитана, после чего повязка перешла к голкиперу армейцев и национальной сборной Игорю Акинфееву. В составе ЦСКА Игнашевич пять раз становился чемпионом России. Всего семь раз в карьере завоевывал серебряные медали чемпионата страны (шесть в ЦСКА и один раз в "Локомотиве"), дважды в составе ЦСКА становился бронзовым призером.

Игнашевич является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз "Локомотиве"), семь раз выигрывал Суперкубок России. Вместе с армейцами Игнашевич стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05, это была первая победа российского клуба в еврокубках. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 - в составе ЦСКА.

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На официальном уровне Игнашевич провел 809 матчей, в которых забил 66 голов. Защитник установил рекорд по количеству игр в чемпионатах России, опередив Семака на отметке 457 матчей. Всего же Игнашевич провел 489 встреч в чемпионатах России и забил 41 гол.

В национальной сборной Игнашевич дебютировал 21 августа 2002 года в товарищеском матче против команды Швеции. Всего в составе российской команды защитник провел рекордные 127 матчей, с учетом встречи Россия - Литва в 2012 году. Согласно решению международной федерации футбола (ФИФА) ряд товарищеских матчей сборных, проведенных накануне чемпионата Европы - 2012, не получили официального статуса и не признаны этой организацией. Среди этих игр и матч сборных России и Литвы, сыгранный 29 мая в швейцарском Ньоне, завершившийся вничью 0:0.

На счету Игнашевича восемь голов за сборную России. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, когда сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала, где уступила испанцам (0:3). Игнашевич также является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, чемпионата мира 2014 года. После выступления на европейском первенстве во Франции в 2016 году Игнашевич объявил о завершении выступления за национальную команду, но вернулся в сборную перед ЧМ-2018.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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