Футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры

Об этом сообщается в Twitter национальной команды

ТАСС, 8 июля. Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за всё! #Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY

Матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии стал последним для 38-летнего футболиста. В субботу в Сочи сборная Хорватии обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 2:2).

"Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!" - сказано в сообщении.

Игнашевич провел на домашнем чемпионате мира все пять матчей без замен.

Игнашевич хочет стать тренером

Защитник заявил, что доволен финальным моментом своей карьеры, а также рассказал о планах на будущее.

"Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте - играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером", - рассказал Игнашевич.

"В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером", - добавил защитник.

Рекордсмен Игнашевич

Игнашевич является воспитанником школы московского "Торпедо", в 1999 году выступал за "Спартак-Орехово", а профессиональную карьеру на высшем уровне защитник начал в самарских "Крыльях Советов"(1999-2000). Следующие три сезона игрок провел в московском "Локомотиве", в составе которого впервые стал чемпионом России в 2002 году. 21 ноября 2002 года "Локомотив" победил армейцев в дополнительном золотом матче (1:0), который предусматривался регламентом при равенстве очков у команд. В конце сезона-2003 футболист отказался продлевать контракт с железнодорожниками и на правах свободного агента перешел в ЦСКА, куда его приглашали тренер Валерий Газзаев и президент клуба Евгений Гинер.