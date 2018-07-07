Черышев: сборная России добилась успеха на ЧМ-2018 благодаря единению с болельщиками

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу добилась хорошего результата на чемпионате мира благодаря вере в себя и единению с болельщиками. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Денис Черышев.
Сборная России в субботу в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Российские футболисты добились наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории команды.
"Нам нельзя делать шаг назад от того, что мы сейчас добились. Мы должны идти вперед, команда поверила в свои силы, поверила в себя, страна поверила в нас, мы как единое целое добились хорошего результата. На этом нельзя останавливаться, нужно стремиться всегда выше", - сказал Черышев.
"Сегодня расстроились, конечно, все-таки по пенальти проиграли, я думаю, это лотерея, не надо никого винить, - продолжил футболист. - Команда выложилась полностью, все силы оставили ребята, можно гордиться такой сборной. Команда полностью отдалась своему делу, мы можем спать спокойно. Хотелось бы сказать спасибо и болельщикам, они были на высоте весь турнир".
Черышев поблагодарил журналистов за слова поддержки и похвалу после его гола хорватам. Забитый мяч в четвертьфинальной игре чемпионата мира стал для футболиста четвертым на турнире, Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на мировом первенстве. Полузащитник также призвал не загадывать относительно выступления российской команды на следующем крупном международном турнире - чемпионате Европы 2020 года.
"До этого еще много времени осталось, поэтому давайте сначала отдохнем, проанализируем все, сделаем выводы, а дальше посмотрим", - заключил Черышев.