Черышев: сборная России добилась успеха на ЧМ-2018 благодаря единению с болельщиками

Черышев поблагодарил журналистов за слова поддержки и похвалу после его гола хорватам

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу добилась хорошего результата на чемпионате мира благодаря вере в себя и единению с болельщиками. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Денис Черышев.

Сборная России в субботу в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Российские футболисты добились наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории команды.

"Нам нельзя делать шаг назад от того, что мы сейчас добились. Мы должны идти вперед, команда поверила в свои силы, поверила в себя, страна поверила в нас, мы как единое целое добились хорошего результата. На этом нельзя останавливаться, нужно стремиться всегда выше", - сказал Черышев.