Чорлука: не надо говорить о незабитом пенальти Смолова, он все равно большой футболист

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии

"У Субашича просто свело икроножную мышцу, там не было травмы, на серию пенальти он был готов, - прокомментировал Чорлука инцидент в конце второго тайма основного времени, когда хорватский голкипер несколько минут не мог продолжить игру из-за повреждения. - Я не изучал пенальти, может Субашич изучал. Смолов хотел бить хитро, иногда такое получается, иногда - нет. Для меня Федор - топ-игрок, не надо говорить о его ошибках сейчас".

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии (3:4, основное и дополнительное время - 2:2) и не смогла выйти в полуфинал турнира. Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич отбил удар Смолова с одиннадцатиметровой отметки.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Не стоит обсуждать ошибки нападающего сборной России Федора Смолова, не забившего пенальти в послематчевой серии в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии, он все равно остается топ- игроком. Такое мнение журналистам высказал защитник московского "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука.

"Счастлив, что мы выиграли, но Александр Самедов мой хороший друг, как и братья Миранчуки. Они бились, отлично играли. Мы будем играть в полуфинале вместо них. К сожалению, только одна команда могла пройти", - заявил Чорлука.

"Игра была ожидаемая, мы контролировали мяч. Они стали играть в дополнительное время лучше нас, забили мяч. Последние минуты были шансом для сборной России одержать победу", - добавил защитник сборной Хорватии.

Также он поделился ожиданиями от полуфинала, где хорваты сыграют с англичанами. "Сборная Англии - большая команда, отлично играет. Нам надо настраиваться, физически и психологически будет непросто, но у нас отличная команда. Может, снова будет дополнительное время", - отметил Чорлука.

О сборной России и Головине

Защитник сборной Хорватии прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира. Перед турниром россияне не могли выиграть семь матчей подряд.

"Товарищеские матчи не такие по ощущению, как официальные. Я знаю сборную Россию и ее качества. Страна в них не верила, но они доказали, что они - команда с характером. Если бы они вышли в полуфинал, это было бы заслуженно", - отметил Чорлука.

Кроме того, хорват оценил игру полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина. Головин провел на чемпионате мира четыре матч, забил гол и отдал две результативные передачи. "Головин выделяется в сборной России. Он будет играть в топ-команде", - добавил Чорлука.