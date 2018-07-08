Российские болельщики устроили аншлаг на новой фан-зоне ЧМ в Москве у стадиона "Спартак"

Фанаты поддерживали национальную команду в игре со сборной Хорватии до самого конца, а после поражения в серии послематчевых пенальти дружно аплодировали игрокам российской команды

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 50 тысяч болельщиков сборной России по футболу собрались в московской фан-зоне у стадиона "Спартак", чтобы посмотреть четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Хорватии, который прошел в Сочи. Людей не остановила переменчивая погода - все были в ожидании продолжения сказки, которую российская сборная подарила своим поклонникам. В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 2:2).

Каждый болельщик за время проведения чемпионата мира по футболу уже привык к тому, что если не получилось попасть на стадион и поддержать свою сборную на трибунах, то можно посетить фан-зону, полноценно погрузившись в атмосферу праздника. В Москве официальной площадкой фестиваля болельщиков Международной федерации футбола (ФИФА) является фан-зона на Воробьевых горах, расположенная рядом со зданием Московского государственного университета. Она способна вместить до 40 тысяч любителей футбола и не раз, особенно во время матчей сборной России, собирала аншлаг. Именно поэтому власти города рекомендовали болельщикам другие места для просмотра игр чемпионата мира. В среду стало известно, что в Москве появится дополнительная фан-зона с восемью экранами для трансляций, где болельщики смогут посмотреть игры 1/4 финала мирового первенства. Площадку решили организовать около столичного стадиона "Спартак". Для этого огородили территорию парковки вдоль западной трибуны арены, еще недавно принимавшей игры чемпионата мира. Матч 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии (1:1, 4:3 - пен.) стал последним для московского стадиона. Добраться до новой фан-зоны можно было только пешком от станций метро "Спартак" и "Тушинская". Всего 15 минут прогулочным шагом и вы на месте. А если кто-то случайно сбивался с пути, то его быстро ориентировали многочисленные волонтеры, которых в этот вечер было ничуть не меньше, чем их коллег на Воробьевых горах. Однако за несколько часов до начала четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии, складывалось ощущение, что болельщики не знали об открытии дополнительной площадки - фан-зона практически пустовала. Англичане хотели сыграть с россиянами Любители футбола заняли всего пятую часть территории фан-феста. Она была разделена на две зоны: в первой расположились болельщики, пришедшие с детьми, а также маломобильные группы населения, во второй - все остальные фанаты, собравшиеся поддержать свои сборные. Среди подавляющего большинства российских болельщиков сложно было отыскать англичан и шведов, чьи команды в четверг первыми играли матч 1/4 финала.

В этом месяце все живут футболом! pic.twitter.com/rOEiJEtIGR — Илья Фролов (@Ilya_Frolllov) July 7, 2018

Ближе к стартовому свистку встречи, которая начиналась в 17:00 мск, на площадке фестиваля болельщиков появилась небольшая группа из трех английских фанатов, которые сразу же приковали к себе внимание собравшихся. Сначала они дружно спели национальный гимн, а потом, на протяжении всего матча, поддерживали родную сборную. Встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0, и болельщики не пожалели эмоций, празднуя выход сборной в полуфинал мирового первенства. "Мы - Англия, и мы сегодня лучшие, мы - победители. Сейчас будем праздновать и ждать своего соперника - хотим сыграть с Россией, так что уничтожьте сборную Хорватии", - сказал один из англичан, отказавшийся назвать свое имя, сославшись на единство нации. В чудо верили до самого конца Российские болельщики ждали матча своей национальной команды. Буквально за час они заполнили основную площадку фан-феста, рассчитанную на 25 тысяч человек. Так как наплыв фанатов не прекращался, организаторы открыли вторую часть фан-зоны с аналогичной вместимостью, расположенную в 100 метрах от первой. Но и она долго не пустовала - практически 50 тысяч болельщиков исполняли гимн Российской Федерации вместе с футболистами. Фанаты реагировали на каждое действие подопечных Станислава Черчесова. Атака, удачные действия в обороне, спасения голкипера Игоря Акинфеева - все встречали бурной реакцией и подбадривающими криками "Вперед". В море российских болельщиков отличалась семейная пара в национальных костюмах. Супруги, Елена и Михаил, впервые пришли на площадку фан-зоны и решили выделиться на фоне остальных фанатов.

"Мы не попали ни на один матч чемпионата мира - не получилось достать билеты. На Воробьевых горах тоже не были, слишком далеко от дома расположена площадка. А стадион "Спартак" находится очень близко, узнали, что здесь тоже сделают фан-зону из новостей в социальных сетях, и решили идти. Думали, что людей будет поменьше, но все равно здесь здорово, нереальные ощущения, российская сборная получит великолепную поддержку", - сказали супруги. На 31-й минуте матча, когда полузащитник сборной России Денис Черышев точно пробил в верхний угол ворот хорватской команды, многотысячная толпа взорвалась радостными криками и принялась праздновать забитый мяч. Люди обнимались друг с другом, скандировали "Россия, Россия", а некоторые зажгли файеры - эмоции били через край. Так же дружно, как они радовались голу, собравшиеся погрузились в молчание на 39-й минуте встречи, когда Андрей Крамарич отправил мяч в ворота Акинфеева. Но секундное затишье вновь сменилось кричалками в поддержку сборной России. "Верю в чудо до конца, дожмем хорватов, точно вам говорю, - сказал один из болельщиков по имени Виктор после первого тайма. - Со сборной Испании тоже тяжелый матч был, но ребята смогли выстоять и победили. Посмотрите, какая поддержка тут, плюс болельщики на другой фан-зоне и на стадионе, футболисты это чувствуют".

Во второй половине матча собравшиеся продолжили гнать сборную России в атаку и обороняться вместе с ней. Неизвестно, находились ли в этот вечер на площадке фестиваля болельщиков фанаты сборной Хорватии, но выиграть противостояние у россиян им было бы невозможно. Второй тайм, несмотря большое количество опасных моментов, голов не принес. Болельщики вместе с футболистами российской команды отправились готовиться к очередному на этом чемпионате мира дополнительному времени: кто-то решил приобрести стакан пива, другие - немного перекусить, некоторые просто отходили в сторону, закурив сигарету. "Мы показали миру, что тоже умеем играть в футбол" Несмотря на то, что время шло к полуночи, а на улице заметно похолодало, болельщики домой не торопились. Даже когда на 101-й минуте Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, не нашлось ни одного человека, который покинул бы территорию фан-зоны. Подопечные Черчесова вознаградили болельщиков за поддержку на 115-й минуте - Марио Фернандес сравнял счет и заставил людей, уже отчасти смирившихся с поражением, схватиться за головы от удивления. К тому моменту, как волна празднований стихла, дополнительное время завершилось, и поклонникам сборной России предстояло пережить еще одну серию пенальти.

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