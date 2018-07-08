Черышев-старший считает, что футболистам РФ немного не хватило, чтобы попасть в историю ЧМ

Сборная России в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти проиграла хорватам (3:4, основное и дополнительное время - 2:2)

Сборная России в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти проиграла хорватам (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Россияне показали лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира.

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам сборной России немного не хватило для выхода в полуфинал чемпионата мира, чтобы попасть в историю. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России, московского "Динамо" и испанского "Спортинга" Дмитрий Черышев - отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева.

"Если бы мы выиграли у хорватов, то это был бы еще больший праздник. Наших ребят надо поздравить за самоотдачу, учитывая, что они прошли таких серьезных соперников, как сборная Испании. Не хватило одного момента, чтобы войти в историю", - сказал Черышев-старший.

"Мы шикарно сыграли этот матч, я благодарен команде. Выделять сейчас каких-то игроков нет никакого резона, все ребята молодцы, играли с огромной самоотдачей", - добавил он.

Денис Черышев благодаря мячу в ворота хорватов делит второе место в списке бомбардиров турнира вместе с бельгийцем Ромелу Лукаку и португальцем Криштиану Роналду (все - по 4 мяча), лидирует англичанин Гарри Кейн (6). "Он забил четыре гола на чемпионате мира. Я счастлив этому!" - сказал Черышев-старший.

Чемпионат мира завершится 15 июля.