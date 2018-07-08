Как московские болельщики отмечают выступление сборной России на ЧМ-2018

В субботу россияне уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала в серии пенальти

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу в субботу уступила команде Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти. Московские любители футбола решили не отчаиваться и отправились в центр столицы после окончания матча, ведь российская национальная команда впервые в своей истории выступила в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. После завершения матча тысячи болельщиков отправились в центр столицы, чтобы отметить успешное выступление сборной России на домашнем мировом первенстве. Несмотря на проигрыш любимой команды, фанаты пребывали в прекрасном настроении духа, заводили традиционные кричалки в поддержку подопечных Станислава Черчесова. Болельщики не забывали и про "Катюшу", которую можно было услышать сразу после прибытия на Красную площадь.

Мы отлично играли. Теперь можно и отпраздновать лучший результат сборной в истории! pic.twitter.com/nv1gcjPEE3 — Илья Фролов (@Ilya_Frolllov) 7 июля 2018 г.

Многочисленные любители футбола заполонили центр столицы уже спустя 20 минут после окончания матча. Правительство Москвы заранее перекрыло Тверскую улицу, чтобы болельщики могли свободно наслаждаться праздником футбола. Самой популярной отличительной чертой болельщика российской команды помимо национального флага стал кокошник, который носили почти все болельщицы прекрасного пола. Любители футбола не скупились на комплименты в адрес сборной России. "Ребята бились до самого конца, их просто нельзя не уважать после такой игры, - рассказал ТАСС 19-летний студент Московского авиационного института Максим. - Я по-настоящему горжусь российской командой. Они [футболисты сборной России] смогли подарить народу настоящий праздник". Историческое достижение Многие болельщики назвали результат сборной России историческим достижением. "Оказаться в восьмерке сильнейших команд мира - историческое достижение. Выбить испанцев в 1/8 финала дорогого стоит. Считаю, что в матче с командой Хорватии нам просто не повезло, ребята ни в чем не уступили подопечным Златко Далича", - считает болельщица с покрашенными в цвета российского триколора волосами. Для многих турнир стал и вовсе семейным праздником. "Я сам живу в Курске, но на время чемпионата мира специально взял отпуск и приехал со всей своей семьей в Москву, - рассказал ТАСС 35-летний болельщик Дмитрий, который прогуливался по Тверской улице вместе с дочкой, сыном и женой. - Наши игроки в каждом матче боролись словно львы. Я очень рад, что смог побывать на игре с командой Испании и прочувствовать эту невероятную атмосферу единства".

Помимо классических зарядов "Россия, Россия" и "Оле, Оле" многие болельщики не забывали и главных героев турнира. Особенно популярны были кричалки про капитана национальной команды Игоря Акинфеева. Фанаты не скрывали своих эмоций и просто благодарили российскую команду за подаренные эмоции. "Хочется сказать спасибо Черчесову и всем игрокам, им удалось осчастливить всю страну. Я никогда не забуду этот турнир и те моменты счастья, которые мне подарила сборная России. Наблюдать за игрой ребят и за их самоотдачей было просто бесценно", - рассказала болельщица в традиционном кокошнике. Лучший чемпионат мира в истории Среди многочисленных российских любителей футбола к празднику присоединились и иностранные болельщики. Особенно им понравилось проводить время на Красной площади и фотографироваться со всеми желающими, которых было огромное количество. "Мы приехали из Марокко, чтобы поддержать свою команду в такой сложной группе (соперниками африканской команды на групповом этапе были сборные Испании, Португалии и Ирана - прим. ТАСС). Ребята играли достойно и смогли сыграть вничью с подопечными Фернандо Йерро. В плей-офф мы болели за российскую команду и были невероятно рады их успешному выступлению. Нам очень нравится проводить время в вашей стране, здесь все просто супер", - рассказала компания марокканских болельщиков.