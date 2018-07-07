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На Северном Кавказе благодарят сборную России
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Болельщики с оптимизмом смотрят в будущее команды

ТАСС, 8 июля. Тысячи жителей регионов Северо- Кавказского федерального округа (СКФО) смотрели игру 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, собравшись в фан-зонах. После матча болельщики благодарили игроков сборной за подаренный праздник и говорили, что, несмотря на грустные чувства от результата последнего матча, с оптимизмом смотрят в будущее команды.

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Сборная России уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти и завершила выступление на турнире. Основное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

Болельщики реагировали на каждый удар по мячу

Зеленый театр Нальчика, который вмещает 2,5 тыс. зрителей, был переполнен, после первого забитого гола здесь не стихала кричалка: "Россия! Россия!" На Дениса Черышева, забившего первый гол, реагировали громкими аплодисментами. После второго гола "Зеленый" взорвался, а болельщицы заплакали.

Даже после обидного поражения жители Нальчика только благодарят сборную России."На самом деле, никто от нашей сборной таких успехов не ожидал. Спасибо им за это. Все очень счастливы, четвертьфинал получился хорошим, я думаю, вся страна довольна. Главное, чтобы эти стадионы (построенные для проведения мирового первенства - прим. ТАСС) теперь приносили только радость нашей стране", - поделился впечатлениями с корреспондентом ТАСС болельщик ФК "Спартак-Нальчик" Адальби Губжоков.

Ликование в Ставрополе и в Грозном

В центре Ставрополя за игрой российской сборной наблюдали несколько тысяч болельщиков. Каждую атаку наших футболистов встречали ликованием. "Матч был очень напряженным, интересным, самое главное - каждая игра нашей команды была интересной, захватывающей, для болельщиков было радостью следить за такой игрой", - считает болельщик Андрей, который наблюдал за матчем в центре города вместе со своими друзьями.

Серия пенальти заставила волноваться каждого - в кафе, находящихся рядом с площадью, где организовали трансляцию, к болельщикам присоединялись администраторы и официанты. Проигрыш встретили с грустью, но команду поблагодарили аплодисментами, скандированием: "Россия! Россия!" "Конечно, обидно. Но, честно говоря, наши показали класс, настоящую командную игру, Черчесов сотворил со сборной чудо. Будем ждать дальнейшего движения вперед", - поделилась эмоциями болельщица Светлана.

"Очень обидно, что сегодня нашим ребятам не повезло. Но они бились до конца, играли от души и достойно. Спасибо им за матч и в целом за такой чемпионат! Молодцы! Отдельное спасибо Станиславу Саламовичу! За все!", - поделился с корреспондентом ТАСС болельщик из Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев.

Сотни болельщиков собрались на проспекте Путина в Грозном, фан-зону с большим монитором устроили перед республиканским дворцом молодежи. "Наши футболисты - герои. Они выложились на 200%, обошли такие сильные команды и подарили столько эмоций. Просто спасибо им за такой праздник. Россия показала уровень, в следующий раз станем чемпионами", - поделился с ТАСС болельщик Ибрагим Мусаев после просмотра матча.

Сбывшаяся мечта

Главы регионов Северного Кавказа поблагодарили игроков сборной и Черчесова за праздник, подаренный стране.

"Спасибо сборной Российской Федерации за такую достойную игру и достойную борьбу! Каждая минута напряженнейшего матча со сборной Хорватии - подарок для болельщиков! Наша сборная во главе с тренером Станиславам Черчесовым уже вошла в историю российского и мирового футбола, который объединил миллионы жителей нашей страны, объединил страны и континенты. Еще раз спасибо за красивый матч", - написал глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

Спасибо сборной Российской Федерации за такую достойную игру и достойную борьбу! Каждая минута напряженнейшего матча со сборной Хорватии - подарок для болельщиков! Наша сборная во главе с тренером Станиславам Черчесовым уже вошла в историю российского и мирового футбола, который объединил миллионы жителей нашей страны, объединил страны и континенты. Ещё раз спасибо за красивый матч! Гордимся вами!

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

Выступление сборной России на ЧМ-2018 глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал сбывшейся мечтой. "Да, мы ждали и надеялись, но могли ли мы подумать, мечтать о четвертьфинале? <…> Но на этом чемпионате мы уже показали достойный результат, оказавшись в 1/4 финала. Уверен, что это послужит стартом для развития футбола в России и вдохновит молодое поколение футболистов, заставит поверить в успех", - написал в соцсетях глава Республики Ингушетия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не отчаиваться сборную России по футболу и его главного тренера Станислава Черчесова из-за проигрыша.

Ну что, друзья! Сборная России уступила хорватам. Да, мы ждали и надеялись, но могли ли мы подумать, мечтать о четвертьфинале? Это была сложная игра, настоящее испытание. Но на этом чемпионате мы уже показали достойный результат, оказавшись в 1/4 финала. Уверен, что это послужит стартом для развития футбола в России и вдохновит молодое поколение футболистов, заставив поверить в успех. Уважаемый Станислав Саламович! Дорогие ребята! Не отчаивайтесь, вы уже в новейшей истории России! Акинфеев! Черышев! Дзюба! Все ребята, спасибо за красивый футбол! #worldcup2018 #чм2018 #россияхорватия #ингушетияевкуров #ingushetiyaevkurov

Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)

А врио главы Дагестана Владимир Васильев отметил, что российская команда сыграла достойно и ушла под аплодисменты. "Спортивный праздник в нашей стране продолжается. Это лето запомнится не только нам, но и миллионам наших гостей: игроков и болельщиков всего мира, которые узнали настоящую Россию - открытую, гостеприимную, доброжелательную. Некоторые из них посетили и Дагестан, они увезут на свою родину самые теплые впечатления о нашей прекрасной республике и ее радушном народе. Уверен, что впереди нас ждет много новых ярких побед", - привели в пресс-службе главы и правительства Дагестана слова Васильева.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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