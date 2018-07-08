Посольство РФ в Загребе поздравило Хорватию с победой в четвертьфинале

Жест российских дипломатов вызвал бурную ответную реакцию хорватских фанатов

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Дипломатическое представительство России в Хорватии поздравило граждан этой страны с победой хорватских футболистов в матче с российской сборной, прошедшем в субботу в Сочи. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице посольства в Facebook.

"Поздравляем. Вы были отличными. Теперь вы должны дойти до финала! А мы будем за вас болеть", - говорится в сообщении.

Жест российских дипломатов вызвал бурную ответную реакцию хорватских фанатов: "И вас поздравляем, вы были достойным противником! Спорт остается спортом, а вас поздравляем с исключительным проведением чемпионата! Большое вам спасибо, спасибо за хорошую организацию, которой вы показали, что вы добрые и гостеприимные хозяева".

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В субботу вечером Россия проиграла Хорватии в четвертьфинале первенства на стадионе "Фишт" в Сочи.