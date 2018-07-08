Премьер-министр Франции считает, что сборная страны победит Бельгию в полуфинале ЧМ-2018

В преддверии матча Эдуар Филипп также подчеркнул особую символичность этой встречи, ведь народы Франции и Бельгии объединяет теснейшая историческая связь

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу сумеет одержать уверенную победу над командой Бельгии в полуфинальном матче чемпионата мира, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. Такой прогноз озвучил в воскресенье в интервью газете Journal du Dimanche французский премьер-министр Эдуар Филипп.

"3:1 в пользу "синих" (сборной Франции - прим. ТАСС)", - спрогнозировал глава французского правительства, отметив также, что он "не пропустил ни единого матча сборной в финальной стадии чемпионатов мира с 1982 года".

В преддверии судьбоносного матча Эдуар Филипп также подчеркнул особую символичность этой встречи, ведь народы Франции и Бельгии объединяет теснейшая историческая связь. "[Бельгия] - это больше, чем сосед. Между нами гораздо больше, чем общая граница: это общая история, общая культура", - убежден французский премьер.

Как он признал, его семья также связана кровными узами с Бельгией и ее народом. "Вся семья моей матери - лилльская, а Лилль - это Французская Фландрия", - заметил глава правительства.

Франция и Бельгия в полуфинале

Бельгийцы завоевали право на выход в предпоследний раунд плей-офф чемпионата мира в пятницу в матче с Бразилией в Казани, победив со счетом 2:1. На 13-й минуте защитник бразильцев Фернандиньо срезал мяч в свои ворота после подачи с углового, на 31-й минуте счет удвоил бельгиец Де Брёйне. Во втором тайме бразильцы сумели сократить отставание - на 76-й минуте гол забил Ренато Аугусто, но отыграться команда Бразилии так и не сумела.

Сборная Франции одержала в пятницу победу над командой Уругвая со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира и вышла в полуфинал. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан. На 61-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Антуан Гризманн.

За ходом встречи в прямом эфире в Елисейском дворце наблюдал президент Франции Эмманюэль Макрон. Трансляцию он смотрел в компании порядка трехсот французских спортсменов - представителей спортивных клубов столичного региона Иль-де-Франс. Матч в Елисейском дворце транслировался на гигантском экране, установленном в саду президентской резиденции.

По итогам игры Макрон подтвердил, что лично отправится в Россию, чтобы поддержать команду своей страны в полуфинальном матче - такое обещание он дал еще в мае, находясь с визитом в России в качестве почетного гостя Петербургского международного экономического форума.

Полуфинал с участием французской и бельгийской сборных состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.