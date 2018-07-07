Кутепов: сборная России по футболу на ЧМ была единой командой

Защитник выразил мнение, что чемпионом мира станет сборная Франции

В субботу сборная России в матче 1/4 финала в серии пенальти проиграла хорватам (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Сборная России показала лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира. Кутепов провел все пять матчей на чемпионате мира, отдав одну результативную передачу.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу смогла показать хороший результат на домашнем чемпионате мира только потому, что была единой командой. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Илья Кутепов.

"Выход из группы - это было задачей минимум. Пройден хороший путь, но можно было запрыгнуть еще выше. Наверное, на большее мы пока не готовы", - заявил Кутепов.

"Я не один играл, мы играли командой, не надо выделять кого-то, - продолжил защитник. - Результат есть только потому, что мы были командой. Сейчас ждали, когда ребята с допинга вернутся, немного задержались".

Также Кутепов поделился мыслями о том, какой импульс на развитие футбола может оказать выступление сборной России на домашнем чемпионате мира. "Думаю, футбольный бум уже есть, детки выстраиваются в очередь в футбольные школы. Подрастающее поколение будет стремиться, это хороший знак", - отметил игрок национальной команды.

Также защитник рассказал, кого считает фаворитом турнира из оставшихся команд. В полуфиналах сыграют сборные Англии и Хорватии, а также сборные Франции и Бельгии. "Думаю, чемпионом будет сборная Франции", - сказал Кутепов.