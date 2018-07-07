Футболисты сборной России в воскресенье встретятся с болельщиками в фан-зоне ЧМ в Москве

ТАСС, 8 июля. Игроки сборной России по футболу в воскресенье встретятся с болельщиками в фан-зоне чемпионата мира 2018 года в Москве на Воробьевых горах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии и не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, в серии послематчевых 11-метровых ударов хорваты оказались сильнее - 4:3.
"В воскресенье в 16:00 на фан-зоне на Воробьевых горах будет встреча с командой, она хочет поблагодарить своих болельщиков", - сообщили в пресс-службе.
Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. В предыдущий раз отечественная команда играла в 1/8 финала в 1986 году, тогда сборная СССР в первом раунде плей-офф проиграла команде Бельгии. В четвертьфинале мирового первенства советские футболисты играли в 1970 году, уступив на этой стадии уругвайцам.