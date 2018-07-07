Футболисты сборной России в воскресенье встретятся с болельщиками в фан-зоне ЧМ в Москве

Встреча пройдет в 16:00 мск

ТАСС, 8 июля. Игроки сборной России по футболу в воскресенье встретятся с болельщиками в фан-зоне чемпионата мира 2018 года в Москве на Воробьевых горах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии и не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, в серии послематчевых 11-метровых ударов хорваты оказались сильнее - 4:3.