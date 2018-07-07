Футболист Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России

Самедов дебютировал в сборной в 2011 году, проведя за команду 53 игры и забив 7 мячей

В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 2:2). Хорваты второй раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов завершил карьеру в сборной России по футболу после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом Самедов заявил журналистам.

"Я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную", - сказал 33-летний футболист.

Самедов признался, что после поражения в четвертьфинале он испытывает смешанные чувства. "Есть разочарование, но мы показали, что нашей сборной можно гордиться, поскольку мы показали достойный футбол. Жалко, что все так получилось, - сказал полузащитник. - Сложно сейчас что-то говорить, расстроен, все-таки были в шаге от полуфинала".

"Думаю, что костяк этой сборной сохранится, - добавил он. - Уверен, у команды произойдет определенный толчок в дальнейшем".

Самедов дебютировал в сборной в 2011 году, проведя за команду 53 игры и забив 7 мячей.