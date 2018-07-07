Смолов заявил, что не снимает с себя ответственности за незабитый пенальти в матче ЧМ

Игрок заявил, что он счастлив быть частью сборной России по футболу на ЧМ-2018

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. В послематчевой серии пенальти Смолов исполнял первый удар по воротам хорватов, но не смог реализовать.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов рассказал журналистам после поражения команды в матче с хорватами в четвертьфинале чемпионата мира, что не снимает с себя ответственности за нереализованный пенальти.

"К сожалению, [это] произошло со мной. Я не снимаю с себя ответственности за пенальти. В моей голове была картина, как это должно произойти", - сказал Смолов.

Он также поблагодарил россиян за поддержку. "Я счастлив [что участвовал в чемпионате]. В эти 50 дней [тренировок и игр в составе сборной на чемпионате] было очень круто", - добавил он.

Форвард заявил, что он счастлив быть частью сборной России по футболу на ЧМ-2018.

"Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, я действительно искренне счастлив быть частью этой команды. К сожалению, это произошло со мной, я не снимаю ответственности за пенальти. В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана после завершения карьеры, я благодарен, что эта ситуация произошла, она поможет стать сильнее. Самое большое спасибо всем ребятам, тренерскому штабу, я никогда не забуду, это было очень круто", - сказал Смолов.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.