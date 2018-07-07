В Сочи болельщики признались в любви российской команде, выложив сердца из морских камней

Сборная России в серии пенальти в 1/4 финала уступила команде Хорватии - 3:4, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2

Сборная России в серии пенальти в 1/4 финала уступила команде Хорватии - 3:4, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. В Сочи болельщики признались в любви и преданности российской футбольной команде, выложив сердца из морской гальки. В необычной акции приняли участие фанаты, которые смотрели трансляцию матча Россия - Хорватия на фестивале болельщиков на южном моле морского порта, передает корреспондент ТАСС.

"Мы таким образом хотим поддержать нашу футбольную команду, продемонстрировать свою преданность, которая не зависит от исхода матча. Потому что нельзя любить игроков только за победы. Фанаты должны уметь поддержать спортсменов и в случае поражения", - рассказал ТАСС один из инициаторов акции Виктор Дорофеев из Челябинска.

Болельщица из Липецка Марина Смирнова призналась ТАСС, что восхищена борьбой российских футболистов до последнего свистка. "Это был феерический чемпионат для нашей сборной. Помните, что футбольная сборная Советского Союза последний раз попала в восьмерку лучших команд в 1970 году", - сказала Марина.

Во время матча между сборными России и Хорватии сочинская фан-зона, рассчитанная на 10 тыс. человек, была заполнена до предела. По итогам дня фестиваль болельщиков посетили 28,7 тыс. человек.

Встреча Россия - Хорватия стала последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).