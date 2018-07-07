Болельщики сборной России в Лондоне отдали должное футболистам за стремление к победе

Просмотр матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия был организован в лондонском офисе представительства Россотрудничества

ЛОНДОН, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Болельщики сборной России по футболу, которые следили в Лондоне за ходом субботнего матча с командой Хорватией, отдали должное российским спортсменам за их стремление к победе на домашнем чемпионате мира.

"У нас полный зал. Пришли около 120 человек", - сказал во время матча корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков.

Мы поверили, а они не подвели и привели российскую команду в клуб восьми сильнейших сборных на проходящем в РФ чемпионате мира.

В лондонском офисе представительства Россотрудничества, где была организована фан-зона "Дом болельщика", до самого последнего эпизода матча царила атмосфера предвкушения спортивного чуда, в которое российские футболисты заставили поверить почти всех, даже тех, кто сомневался в их выходе из группы.

В этот момент Денис Черышев получил пас от Артема Дзюбы и мощно пробил в левую "девятку". Вратарь хорватов Даниел Субашич оказался бессилен - российская команда повела в счете под восторженные крики ее болельщиков.

Затем игроки сборной Хорватии довольно быстро восстановили паритет, который продержался до конца основного времени. "Было приятно посмотреть, как играют наши, особенно в начале игры, когда и гол забили, и прессинг получался", - поделился болельщик Армен.

Уступили, но не проиграли

После очередного обмена голами в дополнительное время, когда уже стало понятно, что серии пенальти не избежать, многие понадеялись на повторение сценария в матче со сборной Испании. После трех недель чемпионата мира стало заметно, что болельщики сборной России привыкли к ее успеху, поэтому неудивительно, что и в этом матче от нее ждали только победу, которую она упустила лишь в лотерее под названием серия пенальти. "На мой взгляд, несмотря на поражение, российская сборная сыграла хорошо, да и проиграла она, обратите внимание, лишь только по пенальти", - добавил Армен.

Студент из Малайзии по имени Амир пришел в лондонскую фан-зону в майке российской сборной, купленной им в России, куда он недавно ездил, чтобы посетить матчи чемпионата мира. "Я решил прийти сюда, чтобы поддержать российскую команду, поскольку здесь ощущение как на стадионе, и ты сопереживаешь вместе со всеми", - отметил он.

Как следили за игрой англичане

Немалый интерес среди английских болельщиков вызвал матч с участием России и Хорватии, поскольку в нем определялся их соперник в полуфинале турнира, который 11 июля состоится в Москве на стадионе "Лужники". Именно по этой причине лондонские пабы не опустели после окончания игры "трех львов", как здесь называют английскую команду.

"Мне жаль, что мы не встретимся с Россией, которая для меня стала командой-загадкой, открытием турнира. Ведь многие предрекали ей невыход из группы, а она дошла до четвертьфинала, что уже само по себе достижение. С другой стороны, если вы помните матч в Москве между Россией и Англией десять лет назад (завершился поражением англичан со счетом 2:1 и был сыгран в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2008 года - прим. ТАСС), то, возможно, нам повезло, что мы играем с хорватами", - сказал поклонник английской сборной Тим Кокфилд.

"Российская команда сотворила сенсацию на этом турнире, выбив испанцев. Кстати, многие в Англии тогда с облегчением вздохнули, поскольку с ними играть всегда тяжело, поэтому, благодаря России, у нас появились неплохие шансы. Если серьезно, то сегодня было видно, как русские отдали все свои силы, чтобы выиграть этот матч. Будьте уверены, мы не станет затягивать с Хорватией до пенальти", - поделился болельщик лондонского клуба "Вест Хэм" и сборной Англии Иэн Блэкберн.