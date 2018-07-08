Шукер назвал большим удовольствием пребывание в России на чемпионате мира по футболу

Президент Хорватского футбольного союза отметил, что на турнире в России все организовано хорошо

В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 2:2). Хорваты второй раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Хорватского футбольного союза, лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер назвал очень большим удовольствием нахождение в России на чемпионате мира, похвалив хорошую организацию турнира. Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами.

"Я чувствую себя замечательно, очень большое удовольствие быть здесь, ощущение победы тоже прекрасное. Все на чемпионате организовано хорошо, мы были в нескольких российских городах, и везде все было на уровне. Почему фавориты покидают турнир? Сборные Германии, Испании, Бразилии вылетели, потому что это не обычный чемпионат, это чемпионат мира", - заявил Шукер.

"Это огромное удовольствие быть в контакте с командой - зайти к ним, пообщаться после игры. Конечно, мы все очень довольны. Теперь у нас впереди матч со сборной Англии. Они сильно изменились за эти годы, и мне это нравится, но уступать им мы не планируем", - поделился ожиданиями от полуфинала Шукер.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии. Встреча пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00 мск).