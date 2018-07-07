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8 июля, 01:18
Далич: сборная России прыгнула выше головы на домашнем ЧМ
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу удалось прыгнуть выше головы. Такое мнение на пресс-конференции после четвертьфинальной встречи высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

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"Хочу поздравить Станислава Черчесова и всю сборную с таким результатом. У них есть своя игра, свой стиль. Перед своими болельщиками они прыгнули выше головы. Это команда самого высокого уровня качества, не каждому удается дойти до четвертьфинала на чемпионате мира", - сказал Далич.

"Сборная России очень много бегала на этом турнире, они постоянно бились, играли консолидированно. Отмечу форварда Артема Дзюбу, который всегда помогает полузащитникам, Алана Дзагоева, который вышел на замену сегодня. Александр Головин - очень хороший и быстрый игрок. И, конечно, Сергей Игнашевич, ему скоро 39 лет, а он организует всю оборону", - добавил Далич.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, игра пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00 мск).

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