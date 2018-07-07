"Тоттенхэм" имеет самое большое представительство футболистов в полуфиналах ЧМ-2018

Полуфинальные игры чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии, а также командами Англии и Хорватии пройдут 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве соответственно

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" имеет больше всего своих игроков в полуфиналах чемпионата мира 2018 года. В составах оставшихся на турнире сборных играют девять футболистов английской команды: англичане Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Гарри Кейн, бельгийцы Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Мусса Дембеле, а также француз Уго Льорис. Меньше футболистов будут представлять английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (обе команды - по семь игроков), а также английские "Челси" (шесть футболистов), "Ливерпуль", испанскую "Барселону", "Монако" и французский ПСЖ (все - по четыре игрока).

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