Тренер хорватов Далич признался, что не смог сдержать слез после победы над сборной России

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что он не смог сдержать слез после победы над командой России и выходом в полуфинал чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Хорватии обыграла команду России в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и впервые с 1998 года вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.
"Это было сражение, а не какая-то красивая игра. Нам повезло. Я сосредоточился на матче, но после пенальти пошли слезы, не смог сдержаться. Думаю, что вся Хорватия счастлива", - сказал Далич.
"Я не плакса, сегодня меня можно оправдать", - добавил он.
В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 21:00 мск). "У нас остался порох для англичан. Мы будем пытаться выйти в финал, у нас осталось две игры, мы максимально мотивированы", - отметил тренер.