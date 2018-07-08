Тренер хорватов Далич признался, что не смог сдержать слез после победы над сборной России

Сборная Хорватии обыграла команду России в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и впервые с 1998 года вышла в полуфинал турнира

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что он не смог сдержать слез после победы над командой России и выходом в полуфинал чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции. Сборная Хорватии обыграла команду России в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и впервые с 1998 года вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

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