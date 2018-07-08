Ростовские болельщики устроили песенный флешмоб в поддержку сборной России

Десятки болельщиков, идущих из фан-зоны на Театральной площади Ростова, остановились, чтобы спеть песню "Я ухожу красиво" популярной группы "Звери" в сопровождении уличных музыкантов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Болельщики в Ростове-на-Дону после матча 1/4 финала ЧМ-2018 поддержали сборную России, устроив в центре города песенный флешмоб, передает корреспондент ТАСС с места события.

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча, который прошел в Сочи, завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

Десятки болельщиков, идущих из фан-зоны на Театральной площади Ростова, остановились, чтобы спеть песню "Я ухожу красиво" популярной группы "Звери" в сопровождении уличных музыкантов.

"Россия уходит с чемпионата красиво. Ребята - молодцы, - сказал ТАСС один из болельщиков с российским флагом. - Я думал, если победим, кому-нибудь флаг подарю на память. Теперь себе оставлю, для истории".

Во время матча между сборными России и Хорватии ростовская фан-зона, рассчитанная на 22 тыс. человек, оказалась заполнена почти до предела. Около 20 тысяч болельщиков по окончании игры скандировали: "Россия!" и "Спасибо!".

Ростов-на-Дону принял пять матчей турнира - на стадионе "Ростов-Арена" прошли четыре матча группового этапа, 2 июля в 1/8 финала здесь встретились сборные Бельгии и Японии.