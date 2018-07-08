Самура: сборная России по футболу должна гордиться собой

В субботу в матче 1/4 финала сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии

ТАСС, 8 июля. Сборная России по футболу, несмотря на поражение в четвертьфинале домашнего чемпионата мира, должна гордиться своим выступлением на турнире. Об этом на своей странице в Twitter написала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

В субботу в матче 1/4 финала сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии (3:4, основное и дополнительное время - 2:2) и завершила свое выступление на домашнем чемпионате мира.