Мамиашвили: российские мальчишки проснутся героями благодаря футболистам сборной

Президент Федерации спортивной борьбы России уверен, что и победы, и поражения вся страна переживает вместе

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Миллионы российских мальчишек в воскресенье проснутся героями благодаря сборной России по футболу, даже несмотря на то, что команде все-таки не удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Стараюсь не впадать в крайности, но сегодня очень трудно было оставаться равнодушным, для меня эти ребята остались победителями - сражались до последнего, бились, не давали дышать хорватам, которые, не в обиду нашим ребятам, помастеровитее. Они отпахали весь матч, сражались геройски, - сказал Мамиашвили. - Я уверен, миллионы наших мальчишек благодаря их игре увидели - если ты сражаешься, ты можешь, и завтра они проснутся героями".

"Главный тренер команды Станислав Черчесов сотворил чудо, дай бог ему здоровья, и я не знаю, чего это ему стоило. От всей души желаю ему восстановиться после этого чемпионата, - отметил Мамиашвили. - Бытовало, может и заслуженно, специфическое отношение к нашей футбольной семье, но ребята проявили себя, ни о каком разочаровании не может идти речи - только слова благодарности и уважения".

"Если наши спортсмены каждую секунду будут умирать так же, как в сегодняшнем матче, то у нашей команды прекрасное будущее, главное - не сбавлять темпа. Тем более с такой молодежью, как Головин и Черышев, с такими игроками, как Алан Дзагоев - в один пас вкладывал все, что только мог. Я говорю это, как обычный болельщик, а не как футбольный эксперт", - сказал Мамиашвили.

Мамишавили уверен, что и победы, и поражения вся страна переживает вместе. "Есть правила, по которым одна команда побеждает, другая проигрывает, и победу над испанцами в 1/8 финала наши ребята выжгли каленым железом. Вот только с наколками надо разобраться - лишнее время на это потрачено, но я убежден, они к этому еще придут. А для молодежи, которая еще далека от сборной, это будет настоящий моральный перелом", - заключил Мамишавили.