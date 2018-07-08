Болельщики фан-зон Архангельска и Нарьян-Мара благодарны сборной России за игру

Ранее сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Болельщики фан-зон, которые в субботу были открыты в Архангельске и Нарьян-Маре, благодарят сборную России за игру в матче со сборной Хорватии в матче четвертьфинала в Сочи. Фан-зона в Нарьян-Маре была организована впервые, в Архангельске - во второй раз, передает корреспондент ТАСС.

"То, как поддерживали нашу команду в фан-зоне в Архангельске, - это что-то невероятное. Конечно, обидно, пройти в полуфинал не удалось - об этом мечтала вся страна, но пенальти - это лотерея, и в этот раз нам, к сожалению, не повезло. Надо отметить, что за игру сборной России совершенно не стыдно, парни играли наравне с хорватами, которые переиграли Аргентину 3:0. Правильно заметил кто-то из болельщиков в нашей фан-зоне во время матча: "На глазах слезы, а в душе гордость", наши футболисты показали превосходную игру в ходе всего турнира", - сказал ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Фан-зона в Архангельске в центре города собрала несколько тысяч болельщиков. "Российская команда - молодцы, они бились в этом матче - это самое главное. Когда матч закончился, все расстроились, но можно и нужно сказать нашей команде спасибо за игру", - сказала ТАСС жительница Архангельска Татьяна.

В Нарьян-Маре горожане болели за сборную России на площади Марад"сей, где фан-зоны была организована впервые. "Атмосфера царила великолепная, спортивная, было много эмоций, очень было неожиданно - это впервые в Нарьян-Маре. Чувствовалось, что каждый переживал. По игре - конечно, расстроились, но ничего страшного", - сказал ТАСС житель Нарьян-Мара Сергей Рочев.

"Достойно - мне кажется, это наиболее точное определение участия сборной России в чемпионате мира-2018. В любом виде спорта элемент удачи, безусловно, присутствует, но не в этот раз. Выход в четвертьфинал, упорная борьба абсолютно на равных с соперником - это закономерный результат работы команды и тренера. Спасибо нашей сборной за удовольствие наблюдать за поистине красивым футболом и за еще один повод гордиться Россией", - сказал ТАСС врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Матч четвертьфинала между сборными России и Хорватии на стадионе "Фишт" в Сочи в основное и добавочное время завершился со счетом 2:2, по пенальти в полуфинал вышли хорваты.