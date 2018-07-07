Модрич: сборной Хорватии по футболу по силам выйти в финал чемпионата мира

Полузащитник выразил мнение, что его команде воздается должное

Сборная Хорватии обыграла команду России в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и впервые с 1998 года вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

"Можете себе представить, как мы горды. Прошло всего 20 лет, а мы снова в полуфинале ЧМ. На чемпионате Европы нам не очень везло, да и на других крупных турнирах тоже. Теперь нам воздается должное. Надеемся, что нам удастся выйти в финал, у нас все для этого есть", - сказал Модрич.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, игра пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00 мск). "Будет сложный и плотный матч, как и любой другой матч на этом турнире. У нас на день меньше на восстановление, но я уверен, что мы хорошо подготовимся. Мы видели их матч со шведами, Англия хороша на "стандартах", нужно обратить внимание на это", - отметил Модрич.