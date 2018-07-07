Сергей Лавров назвал хорошей игру России и Хорватии

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата и завершила выступление на турнире

"Мы посмотрели хорошую игру", - сказал он журналистам, покидая трибуну.

Это не первая игра в рамках чемпионата мира по футболу в России, на которой присутствовал министр. Лавров был на открытии турнира в "Лужниках", где стал свидетелем победы российской сборной над командой Саудовской Аравии.

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата и завершила выступление на турнире.

Сергей Лавров является настоящим футбольным фанатом. Глава российского дипведомства болеет за "Спартак" и часто появляется на играх любимой команды. Он также является одним из соучредителей Народного футбольного первенства - турнира, в котором принимают участие игроки не моложе 45 лет.

Более того, российский министр и сам не против принять участие в игре. Как рассказывал сам Лавров, он играет в любительский футбол раз в неделю, во время игры расслабляется и ни о чем не думает.