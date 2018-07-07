Черышев: футболисты сборной России выложились на 200%, но не смогли победить хорватов

Полузащитник поблагодарил болельщиков за поддержку национальной команды

В субботу сборная России в серии послематчевых пенальти проиграла команде Хорватии со счетом 3:4. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. Черышев открыл счет в матче. Всего он забил четыре мяча в четырех матчах на чемпионате, став лучшим бомбардиром национальной команды на турнире.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России выложились на 200 процентов в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии, но этого не хватило для победы. Такое мнение в эфире Первого канала высказал полузащитник сборной России Денис Черышев.

"Тяжелое сейчас состояние, очень расстроились, что не смогли продлить эту сказку, этот праздник. Мы выложились сегодня на 200 процентов, но выиграть все равно не получилось. Все время мы чувствовали поддержку, большое спасибо болельщикам", - сказал Черышев.

"Серия пенальти - лотерея, - продолжил полузащитник. - В матче 1/8 финала с испанцами у нас получилось победить, сегодня - нет. Такое бывает. Сейчас можно только двигаться вперед, ни шагу назад".

Также Черышев рассказал о настрое сборной России на чемпионате, несмотря на ряд неудачных товарищеских матчей в преддверии турнира. "Мы всегда верили в команду, верили в тренера. После товарищеского матча с командой Турции (1:1) мы все равно между собой в команде говорили, что на чемпионате все будет хорошо. Тяжело проигрывать, особенно, когда ты играешь дома, играешь при своих болельщиках", - отметил игрок сборной России.