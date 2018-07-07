Модрич: сборная России удивила хорватов очень организованной игрой в четвертьфинале ЧМ

Полузащитник подчеркнул, что его команде не стоило доводить дело до серии послематчевых пенальти

Сборная Хорватии обыграла команду России в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и впервые с 1998 года вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России удивила хорватских футболистов организованной игрой в первом тайме четвертьфинального матча чемпионата мира. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил капитан хорватской сборной Лука Модрич, признанный лучшим игроком матча.

"Сборная России провела очень хороший матч. В первом тайме они нас удивили, они зажимали нас, мы не могли поймать нашу игру. Мы не хотели рисковать и играть на длинных передачах. Мы стали так играть во втором тайме, после чего, считаю, мы не должны были доводить дело до пенальти", - сказал Модрич.

"Сборная России сыграла очень организованно", - добавил футболист.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 21:00 мск). В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Бельгии, матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге (21:00).