Губернатор: Сочи с организацией ЧМ-2018 стал более известным для футбола

Стадион "Фишт" принял четыре матча группового этапа, а также матч 1/8 финала и 1/4 финала

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сочи и весь Краснодарский край с организацией и проведением чемпионата мира стали еще более известными для футбола. Такое мнение журналистам высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В субботу футболисты сборной России на сочинском стадионе "Фишт" в серии пенальти в 1/4 финала уступили команде Хорватии со счетом 3:4, основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2.

"Думаю, и Сочи, и [Краснодарский] край, и вся Россия стали еще более известны для футбола. Сборная России показала очень серьезный результат, и мы можем говорить о новом уровне футбола. Это могут констатировать даже самые заядлые скептики", - сказал Кондратьев.

"Сомнений не было, что все пройдет на высоком уровне, и оно так и прошло, здесь даже обсуждать нечего. И игра получилась лучшая для сборной за весь чемпионат мира, зрелищная. Уверен, все, кто смотрели, получили впечатления на всю жизнь", - добавил Кондратьев.

Стадион "Фишт" принял четыре матча группового этапа, а также матч 1/8 финала и 1/4 финала.