Вице-президент РФС Симонян поблагодарил сборную России за выступление на ЧМ-2018

Чиновник подчеркнул, что серия пенальти - это лотерея

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил благодарность национальной команде за выступление на чемпионате мира 2018 года. Об этом он заявил журналистам.

Сборная России в субботу в Сочи уступила команде Хорватии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хорваты - 4:3.