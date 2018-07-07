Вице-президент РФС Симонян поблагодарил сборную России за выступление на ЧМ-2018

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил благодарность национальной команде за выступление на чемпионате мира 2018 года. Об этом он заявил журналистам.
Сборная России в субботу в Сочи уступила команде Хорватии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хорваты - 4:3.
"Мы благодарны команде за то, что она сражалась с самого первого и до последнего дня, - сказал Симонян. - А серия пенальти - это лотерея, где-то выиграли (в 1/8 финала россияне в серии пенальти обыграли команду Испании - прим. ТАСС), где-то проиграли".
Сборная России впервые в новейшей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира.