Черчесов рассказал, что Путин поздравил его с хорошей игрой сборной России на ЧМ-2018

В субботу в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала и завершила выступление на турнире

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова с хорошей игрой его команды на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции после матча четвертьфинала против хорватов рассказал сам Черчесов.

В субботу в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала и завершила выступление на турнире.

"Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили. Мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги", - сказал Черчесов.