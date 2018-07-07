Черчесов: футболисты сборной России чувствуют себя солдатами, вышедшими на дембель

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России после вылета с домашнего чемпионата мира чувствуют себя солдатами, которые вышли на дембель. Об этом на пресс- конференции после четвертьфинального матча против хорватов заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча, который прошел в Сочи, завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.
"Чувствуем себя, как солдаты, которые сегодня вышли на дембель, но мы хотели бы и дальше повоевать. Мы бы до 15-го числа еще бы повоевали", - сказал Черчесов.
"То, как мы себя проявили, делает честь футболистам, болельщикам и всей стране. Организация была на высочайшем уровне. На этом турнире мы предстали хорошей хозяйкой, как в организационном плане, так и в спортивном. Нам нужно все проанализировать и двигаться дальше", - добавил Черчесов.
Чемпионат мира завершится 15 июля.