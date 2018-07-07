Черчесов: футболисты сборной России чувствуют себя солдатами, вышедшими на дембель

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России после вылета с домашнего чемпионата мира чувствуют себя солдатами, которые вышли на дембель. Об этом на пресс- конференции после четвертьфинального матча против хорватов заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча, который прошел в Сочи, завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

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