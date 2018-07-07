Газзаев: сборная России на ЧМ показала, что она способна на высокие достижения в будущем

Бывший тренер национальной команды назвал выступление сборной России на турнире очень хорошим

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате мира по футболу показала, что она на пути к тому, чтобы постоянно играть на равных с сильнейшими командами мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской сборной Валерий Газзаев.

"Сегодняшний матч был абсолютно равным, россияне ни в чем не уступили, что показал и результат. Была очень боевая игра, никто не уступал, просто удача была на стороне сборной Хорватии, все могло повернуться и в другую сторону", - считает Газзаев.

Газзаев назвал выступление сборной России на турнире очень хорошим. "Этот чемпионат мира показал, что у сборной России есть команда, способная на высокие достижения. Мы совершили очень большой прорыв в плане психологии. Мы сейчас на пути к тому, чтобы постоянно играть на равных с самыми сильными командами мира", - уверен эксперт.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет с командой Англии. Матч состоится 11 июля на столичной арене "Лужники". В другом полуфинале 10 июля в Санкт-Петербурге встретятся команды Франции и Бельгии.