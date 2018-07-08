В МВД не зафиксировали правонарушений во время матча Россия - Хорватия в Сочи

Сотрудники правоохранительных органов и организаторы мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Полицейские не зафиксировали нарушений общественного порядка во время четвертьфинала чемпионата мира по футболу, в рамках которого в Сочи встречались сборные России и Хорватии, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия стала последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках турнира.