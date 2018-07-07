Дзюба расплакался в прямом эфире во время интервью после матча с хорватами

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года хотели доказать всем, что футбол в стране жив. Об этом в эфире Первого канала сказал нападающий российской команды Артем Дзюба.
В субботу сборная России в четвертьфинале чемпионата мира проиграла в серии пенальти команде Хорватии.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить партнеров по команде, я горжусь ими, я люблю их, мы выросли в одну семью. Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране", - сказал Дзюба, не сдержав слез во время своей речи.
Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира 11 июля на московском стадионе "Лужники" сыграет с командой Англии.