Дзюба расплакался в прямом эфире во время интервью после матча с хорватами

Форвард поблагодарил партнеров по команде и подчеркнул, что гордится ими

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года хотели доказать всем, что футбол в стране жив. Об этом в эфире Первого канала сказал нападающий российской команды Артем Дзюба.

В субботу сборная России в четвертьфинале чемпионата мира проиграла в серии пенальти команде Хорватии.